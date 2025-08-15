«Silk Way Star» - فرانشيزا ەمەس، وتاندىق مامانداردىڭ مەديا ءونىمى - ەركەجان كۇنتۋعان
استانا. KAZINFORM - استانادا وتەتىن ازيا ەلدەرى اراسىنداعى «Silk Way Star» حالىقارالىق بايقاۋى جوباعا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ باس تەلەارنالارىنان كورسەتىلەدى. بۇل تۋرالى ونەر دوداسىنىڭ باستالۋىنا وراي «قازمەديا ورتالىعى» ستۋدياسىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتىلدى.
- بۇل ەشقانداي فرانشيزا ەمەس، قازاقستاندىق مامانداردىڭ ويلاپ تاپقان جوباسى. وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، ەلىمىزدە كوپتەگەن تەلەارنالاردا كورسەتىلەتىن ءىرى مۋزىكالىق حالىقارالىق شوۋلار - شەت ەلدەردىڭ فرانشيزا ونىمدەرى. بۇل بايقاۋعا 12 ەلدەن قاتىسۋشىلار كەلەدى. بيىل ماۋسىم ايىندا ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن قىتاي مەديا كورپوراتسياسى (CMG) «Silk Way Star» حالىقارالىق جوباسى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن. سول كەلىسىمگە وراي، جوبانى كۇزگى ماۋسىمعا دايىنداپ جاتىرمىز، - دەدى «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگە دەيىن 80 نەن استام ءوتىنىم كەلىپ تۇسكەن. ۇيىمداستىرۋشىلار سولاردىڭ ىشىنەن ەڭ مىقتى 12 ءانشىنى ىرىكتەپ العان.
- ولار ءوز ەلدەرىندە اۋديتوريا جيناعان وتە تانىمال انشىلەر. ءتىپتى Eurovision-گە قاتىسقان انشىلەر كەلەدى. بۇل كەيىن جىل سايىن وتەتىن جوباعا اينالاتىنىنا سەنەمىز. بۇل بايقاۋ قىتايدىڭ ورتالىق تەلەارناسىنان كورسەتىلەدى. قازاقستاندىق ءونىمنىڭ شەتەلدىك تەلەارنادان كورسەتىلۋى - وتاندىق مەديا مامانداردىڭ ەڭبەگىنىڭ جەمىسى. ءبىزدىڭ ساپا، ءبىزدىڭ دارەجە شەتەلدىك كورەرمەننىڭ كوڭىلىنەن شىعادى دەگەن ويدامىز، - دەدى ەركەجان كۇنتۋعان.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا العاش ۇيىمداستىرىلعان مۋزىكالىق بايقاۋ استانادا وتەتىنىن جازعان ەدىك.
«Silk Way Star» بايقاۋى ءبىرقاتار ازيا ەلىندە تەلەارنادان كورسەتىلەدى.
وندا قازاقستان اتىنان ءانشى Alem ونەر كورسەتەتىن بولدى.