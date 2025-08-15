Silk Way Star- عا قازاقستان اتىنان قاتىساتىن Alem: مەن ءۇشىن بۇل ۇلكەن مارتەبە
استانا. KAZINFORM - استانادا وتەتىن ازيا ەلدەرى اراسىنداعى «Silk Way Star» حالىقارالىق بايقاۋىنا قازاقستان اتىنان قاتىساتىن ءانشى Alem جارىس الدىنداعى ءوزىنىڭ اسەرىمەن ءبولىستى.
- قازاقستاننىڭ نامىسىن قورعايدى دەگەندە جۇرەگىم زۋ ەتە قالدى. راس، قوبالجىپ تىرمىن. شىنىن ايتايىن، بۇل ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جانە مارتەبە. ماعان سىنداي مۇمكىندىك بەرىلگەنىنە ۇلكەن راحمەت! قۋانا-قۋانا وسىنشا جىل ساحنادا ءجۇرىپ جيعان ونەرىمدى سالۋعا تىرىسامىن. ءيا، بۇل بايقاۋدا جەڭىسكە جەتكىم كەلەدى. ءبىراق مەن بۇل جوباعا جارىس رەتىندە قاراعىم كەلمەيدى. كەرىسىنشە، ءار تىڭداۋشىنىڭ جۇرەگىنە جەتكىم كەلەدى، ءار كورەرمەننىڭ كوزايىمى بولعىم كەلەدى. تىڭدارماندارىمنىڭ جۇرەك كوڭىل بيىگىندە جاڭعىرعىم كەلەدى، - دەدى ول 101,4 تولقىنىنداعى Jibek Joly راديوسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
سونداي-اق ءانشى بايقاۋداعى ءار كەزەڭنىڭ ءوز تاقىرىبى بولاتىنىن، سوعان ساي تاپسىرما دا وزگەرىپ وتىراتنىنىن ايتتى.
- ءار ەپيزودتىڭ ءوزىنىڭ تاقىرىبى بار، سوعان ساي ءبىز ءان تاڭداپ نەمەسە ءبىر اندەردى وزگەرتىپ باسقاشا ورىنداپ شىعۋىمىز كەرەك. سوندىقتان دا بۇل جەردە ارينە، ءبىر باعىتتا عانا ونەر كورسەتپەيمىز، مۇندا ءارتۇرلى باعىتتاردا شىرقاۋعا تۋرا كەلەدى. سوندىقتان ءبىز جان-جاقتى ونەر كورسەتۋگە تىرىسامىز، - دەپ ءتۇيدى ءسوزىن Alem لاقاپ اتىمەن تانىلعان باتىرحان مالىكوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا العاش ۇيىمداستىرىلعان مۋزىكالىق بايقاۋ استانادا وتەتىنىن جازعان ەدىك.
«Silk Way Star» بايقاۋى ءبىرقاتار ازيا ەلىندە تەلەارنادان كورسەتىلەدى.
وندا قازاقستان اتىنان ءانشى Alem ونەر كورسەتەتىن بولدى.