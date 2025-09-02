Silk Way Star بىردەن 12 ەلگە تانىلۋعا مۇمكىندىك بەرەدى - ءادىلقازى مۇشەسى ساميرا ەفەندي
استانا. KAZINFORM - استانادا ازيا ەلدەرىنىڭ العاشقى ءىرى ۆوكالدىق بايقاۋى - Silk Way Star جوباسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى جالعاسىپ جاتىر. بايقاۋعا 12 ەلدىڭ تالانتتارى قاتىسىپ جاتىر.
بۇل جوبا تەك مۋزىكالىق سايىس ەمەس، ازيا ەلدەرى اراسىنداعى مادەني كوپىر. ءار قاتىسۋشى ءوز ەلىنىڭ مۋزىكاسىن، ءداستۇرىن، ءتىلىن، مادەنيەتىن الەمگە تانىتادى. جوبانىڭ ءادىل قازى مۇشەسى، ازەربايجاندىق تانىمال ءانشى ساميرا ەفەندي Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «Bugin LivE» باعدارلاماسىندا سۇحبات بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىلىق ەتۋ - ورىنداۋشىلىقتان مۇلدە بولەك، جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى ءارى قيىن مىندەت.
- بۇل مەنىڭ قازاقستانعا العاش كەلۋىم ەمەس، 2017-جىلى الماتىدا وتكەن العاشقى Silk Way Star بايقاۋىنا قاتىسقانمىن. وسى جولى ۇيىمداستىرۋشىلار تاراپىنان ءادىلقازى رەتىندە شاقىرتۋ العانىمدا تاڭقالدىم. بۇل مەن ءۇشىن جاڭا ءارى كۇردەلى تاجىريبە. قاتىسۋشىلاردى باعالاۋ - ولاردىڭ شىعارماشىلىق تاعدىرىن شەشەتىن ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك. سوندىقتان ءوز ءبىلىمىم مەن تاجىريبەمدى تولىق قولدانۋعا تىرىسىپ جاتىرمىن، - دەدى ساميرا ەفەندي.
ازەربايجاندىق قوناق بايقاۋدا ءار قاتىسۋشىنىڭ ۆوكالدىق دەڭگەيى، حاريزماسى، ساحنامەن جانە كورەرمەنمەن بايلانىسى، حورەوگرافياسى، مۋزىكالىق تالعامى، ءتىپتى ءستيلى مەن وبرازدارى ەرەكشە نازارعا الىناتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بارلىق 12 قاتىسۋشى ءوز ەرەكشەلىكتەرىمەن ەستە قالدى. بارلىعىنىڭ داۋىس دياپازونى جاقسى، وزدەرىنىڭ جەكە ءستيلى بار. دەگەنمەن، ولار ءالى جاس، تاجىريبەلەرى ازداۋ. ءبىراق ۋاقىت وتە كەلە ولاردىڭ ۇلكەن جۇلدىزدارعا اينالاتىنىنا سەنەمىن. قاتىسۋشىلارعا وزىنە سەنىم ارتىپ، قانداي جاعدايدا دا العا قويعان ماقساتتان تايماۋعا كەڭەس ايتامىن. باعا مەن ورىن ماڭىزدى ەمەس، ەڭ باستىسى - ۇزدىكسىز دامۋ، ءوز- وزىڭمەن جۇمىس ىستەۋدى توقتاتپاۋ، - دەيدى ءانشى.
س. ەفەندي مۇنداي اۋقىمدى بايقاۋلار جاس ورىنداۋشىلار ءۇشىن تانىمال بولۋعا جول اشاتىن ۇلكەن مۇمكىندىك ەكەنىن دە ايتادى.
- قاتىسۋشىلاردى بىردەن 12 ەلدىڭ كورەرمەنى تاني باستايدى. جاڭا تانىستار، تىڭ اۋديتوريا پايدا بولادى، ۇلكەن تاجىريبە جيناقتالادى. مەن وسىنداي حالىقارالىق جوبالار كوبەيسە ەكەن دەيمىن. بۇل - بولاشاق ۇلكەن ساحنالارعا اپاراتىن ماڭىزدى باسپالداق، - دەدى ساميرا ەفەندي.
ايتا كەتەيىك، Silk Way Star شوۋى 20_قىركۇيەكتەن باستاپ Silk Way، 6Jibek Joly، قىتايدىڭ CCTV-3 ارناسىندا جانە قاتىسۋشى ەلدەردىڭ ۇلتتىق ارنالارىندا كورسەتىلەدى.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى پرەزيدەنتى مەن CMG مەدياكورپوراتسياسى ۇيىمداستىرىپ وتىرعان بايقاۋعا 12 ەل، اتاپ ايتقاندا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى قاتىسادى.
وندا قازاقستان اتىنان ءانشى Alem ونەر كورسەتەدى.