«Silk Way Star»-ازيا مۋزىكاسىنىڭ ءۇنى
استانا. قازاقپارات -«Silk Way Star»- ازياداعى العاشقى مۋزىكالىق بايقاۋ استانادا وتەدى. بۇل تۋرالى حالىقارالىق جوبانىڭ باستالۋىنا وراي «قازمەديا ورتالىعى» ستۋدياسىندا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا بەلگىلى بولدى.
جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى مەن قىتايدىڭ CMG مەدياكورپوراتسياسى اراسىنداعى حالىقارالىق «Silk Way Star» جوباسىن قۇرۋ تۋرالى كەلىسىم اياسىندا جۇزەگە اسادى.
اتالعان كەلىسىمگە 2025 -جىلى 16-ماۋسىمدا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭنىڭ استاناعا رەسمي ساپارى بارىسىندا، قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ جانە قىتاي كوشباسشىسىنىڭ قاتىسۋىمەن قول قويىلعان بولاتىن .
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى پرەزيدەنتى مەن CMG مەدياكورپوراتسياسى ۇيىمداستىرىپ وتىرعان بايقاۋعا 12 ەل، اتاپ ايتقاندا، ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، ءۇندىستان، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا وكىلدەرى قاتىسادى.
مۋزىكالىق سايىستىڭ ءتۇسىرىلىمى 2025-جىلعى 20-تامىزدا باستالادى. گراند-فينال 22 -قاراشا كۇنى «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسىندا جانە بايقاۋعا قاتىسۋشى ەلدەردىڭ جەتەكشى تەلەارنالارىندا تىكەلەي ەفيردە كورسەتىلەدى.
- بۇل ءبىز ءۇشىن جاڭا تاجىريبە. مۇنداي اۋقىمدى جوبانى ۇيىمداستىرۋ مەن وتكىزۋ ۇلكەن ەڭبەكتى، تىڭ شەشىمدەر مەن كوزقاراستى تالاپ ەتەدى. وسى ورايدا ءبىزدىڭ شىعارماشىلىق توپتىڭ كرەاتيۆتىلىگى، تاباندىلىعىمەن قاتار ەرەكشە قۇلشىنىسىن اتاپ ءوتۋ كەرەك. «Jibek Joly» مەن «CMG» مەدياكورپوراتسياسىن بىرىكتىرەتىن وسى جوبانىڭ جەمىستى بولارىنا سەنىم زور. سونىمەن قاتار الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن جينالاتىن، مادەنيەتتىڭ، بەيبىتشىلىكتىڭ، مۋزىكانىڭ، ۇلتتىق رۋح مەن ءداستۇردىڭ ەلشىسىندەي تالانتتى ونەرپازدارعا بىرەگەي الاڭ ۇسىنىپ وتىرعانىمىزعا قۋانىشتىمىز. ميلليونداعان كورەرمەنىمىزدى تىڭ جاڭالىقتار جانە الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە تۇراتىن جانداردىڭ ءبىر الاڭدا ۇيىسقانىن تاماشالايتىن عاجايىپ ساتتەر كۇتىپ تۇر. ءبىز دوستىقتىڭ التىن كوپىرىن ورناتىپ، مادەنيەت ارقىلى ءتۇرلى ۇلت پەن ەلدەردى جاقىنداستىراتىن ماڭىزدى ميسسيا اتقارىپ وتىرمىز،- دەدى، «Jibek Joly/Silk Way» تەلەارناسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ەركەجان كۇنتۋعان.
«Silk Way Star» - الەمدىك مۋزىكالىق يندۋسترياداعى جارقىن قۇبىلىس بولماق ءارى ۇلى جىبەك جولى بويىنداعى ەلدەر مەن حالىقتاردىڭ مادەني قۇندىلىقتارىن پاش ەتەدى. بايقاۋعا قاتىسۋشىلار ءار ەلدىڭ مادەنيەتىنە ءتان مۋزىكالىق ستيلدەردىڭ الۋاندىعىن، داستۇرلەردىڭ، اۋەندەر مەن ورىنداۋ مانەرىنىڭ ەرەكشەلىگىن كورسەتەدى.
قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىندا - تانىمال ارتىستەر، كومپوزيتورلار، پروديۋسەرلەر مەن مەديا وكىلدەرى بار.
«Silk Way Star» - ازيالىق مۋزىكانى ناسيحاتتاۋ، حالىقتار اراسىنداعى مادەني بايلانىستى نىعايتۋ جانە جاڭا تالانتتارعا جول اشاتىن الاڭ قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان بىرەگەي جوبا بولماق.