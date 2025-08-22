جامبىل وبلىسىنىڭ ديقاندارى بۇرىن سۋ بارماعان القاپتاردان ءونىم جيناپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - «قازسۋشار» ر م ك جامبىل فيليالىنىڭ «قۇلان» وندىرىستىك بولىمشەسىنىڭ ماماندارى ت. رىسقۇلوۆ اۋدانى اۋماعىنداعى سۋارۋ كانالىندا مەحانيكالىق تازالاۋ جانە جوندەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
وسى شارالاردىڭ ناتيجەسىندە بۇعان دەيىن سۋ بارماعان ەگىستىك القاپتارىنا سۋ جەتكىزۋگە مۇمكىندىك تۋدى. بۇگىندە اۋداندا 2000 گەكتاردان استام ەگىستىك سۋارىلىپ، جەرگىلىكتى ديقاندار شىققان ونىمگە كوڭىلدەرى تولىپ وتىر. ولار اتقارىلعان جۇمىستار ءۇشىن «قازسۋشار» ماماندارىنا ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ جاتىر.
- بيىل بۇل جەرلەرگە العاش رەت جۇگەرى ەكتىك. بۇرىن مۇندا ەشتەڭە ەگىلمەيتىن. قازىر جۇگەرى جاقسى ءوسىپ تۇر، سۋ ۋاقىتىلى جەتكىزىلىپ جاتىر. بولاشاقتا ەگىس كولەمىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. مينيسترلىككە، «قازسۋشارعا» جانە «قۇلان» بولىمشەسىنە العىس ايتامىن، - دەدى جەرگىلىكتى شارۋا قوجالىعىنىڭ يەسى تالعات قۇدايبەرگەنوۆ.
سونىمەن قاتار «قازسۋشاردىڭ» جامبىل فيليالى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن جانە ديقاندارمەن بىرلەسىپ، ىلعالدى كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلداردىڭ ەگىس كولەمىن قىسقارتۋ جانە شارۋاشىلىقارالىق كانالداردى تازالاۋ قاجەتتىلىگى جونىندە ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدى.