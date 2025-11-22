Silk Way Star 2025: گراند-فينالدىڭ جەڭىمپازى - ميشەل دجوزەف
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا «Silk Way Star» حالىقارالىق جوبانىڭ گراند-فينالى مارەسىنە جەتىپ، جوبانىڭ جەڭىمپازى جەڭىمپاز ميشەل دجوزەف (موڭعوليا) بولدى.
تورەشىلەردىڭ باعاسى مەن كورەرمەندەردىڭ داۋىس بەرۋ ناتيجەسى بويىنشا دا جەڭىمپاز بىردەي انىقتالدى.
سونىمەن قاتار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا ءسوز سويلەپ، بايقاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
- قادىرلى قوناقتار، قۇرمەتتى قاتىسۋشىلار! Silk Way Star بايقاۋىنىڭ گراند-فينالى قۇتتى بولسىن! بيىل ماۋسىم ايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆ پەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ مىرزانىڭ كەزدەسۋى كەزىندە 12 مەملەكەت قاتىساتىن حالىقارالىق مۋزىكالىق جوبانى باستاۋ تۋرالى قۇجاتقا قول قويىلدى.
وسى يدەيانىڭ اۆتورى ەرلان تىنىمباي ۇلىنا جانە Jibek Joly ارناسىنا زور سەنىم بىلدىرگەنى ءۇشىن شىنايى العىسىمدى ايتامىن. سونداي-اق قىتايلىق ارىپتەسىمىز China Media Group كومپانياسىنا جانە ونىڭ جەتەكشىسى شەن حايسيۋن مىرزاعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن كوپ راقمەت. ال ەندى… جوبانىڭ ەڭ ماڭىزدى كەزەڭى - Silk Way Star بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازى كىم دەپ ويلايسىزدار؟ ونى الەمنىڭ جارىق جۇلدىزى ديماش ايتسىن، - دەدى راۋشان قاجىبايەۆا.
ءوز كەزەگىندە الەمگە تانىمال ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن ساحنادا ءسوز سويلەپ، قاتىسۋشىلاردى قۇتتىقتادى.
- ارمىسىزدار، اسا قادىرلى كورەرمەندەر! بۇگىن ەلىمىزدە Silk Way Star ساحناسىندا 12 ەلدەن كەلگەن قاتىسۋشىلارعا ۇلكەن قۋانىشپەن قوش كەلدىڭىزدەر دەمەكپىن. ەرەكشە تولقىپ تۇرمىن. قۇرمەتتى اعايىن، ءاربىر قاتىسۋشى وسى جوبا اياسىندا ءوز ەلىنىڭ مادەنيەتىن، رۋحانياتىن، ەڭ ادەمى تۇستارىن، سازدى اۋەنىن كۇللى الەمگە جوعارى دەڭگەيدە كورسەتتى. رۇقسات بولسا، كوپ سوزباي اق قويايىن، Silk Way Star جوباسىنىڭ جەڭىمپازى موڭعوليالىق ونەرپاز ميشەل دجوزەف، - دەدى ديماش قۇدايبەرگەن.
سونداي-اق ول موڭعوليالىق ونەرپازعا بايقاۋ جەڭىمپازىنا بەرىلەتىن ءمۇسىندى تابىستادى.
ايتا كەتەيىك، جوبا قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديو كەشەنى مەن قىتايدىڭ China Media Group (CMG) مەدياكورپوراتسياسىنىڭ كەلىسىمى بويىنشا ۇيىمداستىرىلعان. بايقاۋدا ازەربايجان، ارمەنيا، گرۋزيا، مالايزيا، قازاقستان، قىتاي، قىرعىزستان، موڭعوليا، تاجىكستان، تۇرىكمەنستان، وزبەكستان جانە وڭتۇستىك كورەيا سىندى 12 ەلدەن قاتىسۋشىلار ونەر كورسەتتى.
بايقاۋدىڭ ءتۇسىرىلىم جۇمىستارى 2025 -جىلدىڭ 20 -تامىزىندا باستالعان، جالپى ون ەپيزود بولدى.
فينالدا ALEM (قازاقستان)، يازمين ازيز (مالايزيا)، اۆتانديل ابەسلاميدزە (گرۋزيا)، ميشەل دجوزەف (موڭعوليا)، چجان حە سيۋان (قىتاي)، سارو گيەۆورگيان (ارمەنيا) جانە مادينابونۋ ءادىلوۆا (وزبەكستان) ونەر كورسەتتى.
سونىمەن قاتار جەڭىمپازدى انىقتاۋ ءۇشىن ارالاس داۋىس بەرۋ جۇيەسى قولدانىلدى قازىلار القاسىنىڭ باعاسى - 50 پايىز، ونلاين- كورەرمەن داۋىسى - 50 پايىز. قازىلار قۇرامىندا انشىلەر، پروديۋسەرلەر مەن مەدياسالانىڭ وكىلدەرى بولدى.