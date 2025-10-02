سۋدى تىم كوپ ءىشىپ جۇرگەنىڭىزدىڭ 5 بەلگىسى
كادىمگى تازا سۋدىڭ ءوزى دەنساۋلىققا زيان تيگىزۋى مۇمكىن، ەگەر ونى شامادان تىس كوپ ىشسەڭىز. سۋدىڭ جەتكىلىكتى مولشەرى - جاقسى كوڭىل-كۇيدىڭ، ادەمى تەرى مەن شاشتىڭ، ۇزاق ءارى بەلسەندى ءومىردىڭ كەپىلى. الايدا سۋدىڭ جەتىسپەۋشىلىگى سياقتى، ارتىق مولشەرى دە قاۋىپتى. ەگەر تومەندەگى بەلگىلەردى بايقاساڭىز، ءىشۋ مولشەرىن ازايتقان ءجون، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
1. تۇندە ءجيى ويانىپ، دارەتحاناعا بارۋىڭىز
ادام كۇنىنە ورتا ەسەپپەن 6- 8 رەت ءزار شىعارادى. ەگەر بۇل كورسەتكىش 10 رەتتەن اسىپ، ءتىپتى تۇندە دە ويانۋعا تۋرا كەلسە، اعزاعا سۋدىڭ شامادان تىس ءتۇسىپ جاتقانىن ءبىلدىرۋى مۇمكىن. سوڭعى ستاقان سۋدى ۇيىقتاردان ەكى ساعات بۇرىن ىشكەن دۇرىس.
2. تۇسىنىكسىز شارشاۋ مەن السىزدىك
شەكتەن تىس سۋ ءىشۋ بۇيرەككە سالماق ءتۇسىرىپ، سترەسس گورموندارىنىڭ بولىنۋىنە اكەلەدى. ال بۇل قىسقا ۋاقىتتىق كۇش-قۋاتتان كەيىن كەرىسىنشە قاتتى شارشاۋمەن جالعاسادى.
3. باسىڭىزدىڭ ءجيى اۋىرۋى
قانداعى تۇز مولشەرى تومەندەگەندە جاسۋشالار ءىسىنىپ، سونىڭ سالدارىنان باس اۋىرادى. كەي جاعدايدا تىنىس الۋدىڭ قيىنداۋى مەن مي جۇمىسىنىڭ بۇزىلۋى دا بولۋى مۇمكىن.
4. بۇلشىقەت سپازمدارى
ارتىق سۇيىقتىق اعزاداعى ەلەكتروليت تەپە- تەڭدىگىن بۇزادى. سونىڭ ناتيجەسىندە بۇلشىقەتتە ءجيى قۇرىسۋ، تارتىلۋ پايدا بولادى.
5. دەنەنىڭ ءىسىنۋى
سۇيىقتىقتىڭ اعزادا كوپ جينالۋى ىسىككە الىپ كەلەدى. اسىرەسە قولدا، اياقتا جانە ەرىننىڭ تۇسىندە وزگەرىس بايقالادى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، سۋدى ءىشۋدى تولىق توقتاتپاۋ كەرەك، تەك اعزاعا قاجەتتى مولشەرىن ساقتاپ، تەپە-تەڭدىكتى ۇستاعان ءجون.