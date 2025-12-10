10:53, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
سۋداندا اسكەري ۇشاق قۇلاپ، ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - سۋداندا ي ل-76 اسكەري جۇك ۇشاعى قۇلاپ، ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.
«ي ل-76 ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋ پايدا بولعاننان كەيىن قىزىل تەڭىز جاعاسىنداعى پورت-سۋدان قالاسىنداعى «وسمان ديگنا» اۆيابازاسىنا قونۋعا تالپىنعان كەزدە قۇلادى»، دەلىنگەن حابارلامادا.
دەرەككوز سونداي-اق ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى قازا تاپقانىن ناقتىلاعانىمەن ۇشاق بورتىندا بولعانداردىڭ ناقتى سانىن كەلتىرمەگەن.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش اۋە كۇشتەرىنىڭ F-16 جويعىش ۇشاعى كاليفورنيا شتاتىنىڭ سان-بەرناردينو وكرۋگىندە اپاتقا ۇشىراعانىن حابارلاعانبىز.