    10:53, 10 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سۋداندا اسكەري ۇشاق قۇلاپ، ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - سۋداندا ي ل-76 اسكەري جۇك ۇشاعى قۇلاپ، ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س اگەنتتىگى.

    Военный самолет разбился в Судане, все члены экипажа погибли
    Фото: РИА Новости

    «ي ل-76 ۇشاعى تەحنيكالىق اقاۋ پايدا بولعاننان كەيىن قىزىل تەڭىز جاعاسىنداعى پورت-سۋدان قالاسىنداعى «وسمان ديگنا» اۆيابازاسىنا قونۋعا تالپىنعان كەزدە قۇلادى»، دەلىنگەن حابارلامادا.

    دەرەككوز سونداي-اق ەكيپاجدىڭ بارلىق مۇشەسى قازا تاپقانىن ناقتىلاعانىمەن ۇشاق بورتىندا بولعانداردىڭ ناقتى سانىن كەلتىرمەگەن.

    ايتا كەتەيىك، ا ق ش اۋە كۇشتەرىنىڭ F-16 جويعىش ۇشاعى كاليفورنيا شتاتىنىڭ سان-بەرناردينو وكرۋگىندە اپاتقا ۇشىراعانىن حابارلاعانبىز.

