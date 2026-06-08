سۋعا باتىپ بارا جاتقان ادامدى قالاي قۇتقارۋ كەرەك
استانا. KAZINFORM - جاز مەزگىلى باستالىسىمەن وزەن-كولدەر مەن سۋ ايدىندارىندا دەمالۋشىلار سانى ارتادى. الايدا اپتاپ ىستىقپەن بىرگە قايعىلى وقيعالار قاۋپى دە كوبەيەدى.
اسىرەسە شومىلۋ ماۋسىمىندا سۋعا كەتۋ جاعدايلارى جيىلەيدى. وسىنداي ساتتە كوپ ادام ابدىراپ قالىپ، نە ىستەۋ كەرەگىن بىلمەي جاتادى. مامانداردىڭ ايتۋىنشا، دۇرىس ءارى جەدەل ارەكەت ەتۋ ادام ءومىرىن ساقتاپ قالۋى مۇمكىن.
ەڭ الدىمەن، سۋعا باتىپ بارا جاتقان ادامدى كورگەن ساتتە سابىر ساقتاپ، اينالاداعى ادامداردى كومەككە شاقىرۋ قاجەت. داۋىس شىعارىپ، نازار اۋدارتۋ ارقىلى قوسىمشا كومەك كۇشىن جۇمىلدىرۋعا بولادى. سونىمەن قاتار ۋاقىت جوعالتپاي 112 نومىرىنە حابارلاسىپ، قۇتقارۋشىلاردى شاقىرعان ءجون. كاسىبي ماماندار وقيعا ورنىنا نەعۇرلىم تەز جەتسە، زارداپ شەگۋشىنى امان الىپ قالۋ مۇمكىندىگى سوعۇرلىم جوعارى بولادى.
كوپ جاعدايدا ادامدار سۋعا باتىپ بارا جاتقان ادامعا كومەكتەسۋ ءۇشىن بىردەن سۋعا سەكىرۋگە تىرىسادى. الايدا بۇل ءاردايىم دۇرىس شەشىم ەمەس. ەگەر جاعالاۋدا قۇتقارۋ شەڭبەرى، ۇرلەمەلى ماتراس، ارقان، تاقتاي نەمەسە سۋ بەتىندە قالقىپ تۇرا الاتىن باسقا زاتتار بولسا، الدىمەن سولاردى پايدالانۋ كەرەك. مۇنداي زاتتاردى زارداپ شەگۋشىگە لاقتىرۋ ارقىلى ونى سۋ بەتىندە ۇستاپ تۇرۋعا مۇمكىندىك بەرەسىز. بۇل ءادىس قۇتقارۋشىنىڭ دا قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
ماماندار سۋعا تەك ءجۇزۋدى وتە جاقسى مەڭگەرگەن جانە ءوز مۇمكىندىگىنە تولىق سەنىمدى ادامدار عانا ءتۇسۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكەرتەدى. ويتكەنى ۇرەيگە بوي الدىرعان ادام قۇتقارۋشىنى قاتتى ۇستاپ الىپ، ەكەۋىنىڭ دە ومىرىنە قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن. سوندىقتان سۋعا باتىپ بارا جاتقان ادامعا ءاردايىم ارت جاعىنان جاقىنداعان دۇرىس. ونى قاۋسىرىپ ۇستاپ، بەتىن سۋ ۇستىندە ساقتاي وتىرىپ، جاعالاۋعا قاراي ءجۇزۋ قاجەت.
زارداپ شەگۋشىنى جاعاعا شىعارعاننان كەيىن العاشقى مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ اسا ماڭىزدى. ەگەر ادام ەس-ءتۇسسىز بولسا نەمەسە تىنىس الماي جاتسا، دەرەۋ جەدەل جاردەم كەلگەنگە دەيىن العاشقى كومەك كورسەتۋ شارالارىن باستاۋ كەرەك. مۇنداي جاعدايدا ءاربىر سەكۋند قىمبات.
قۇتقارۋشىلار تاعى ءبىر ماڭىزدى جايتقا نازار اۋدارادى: ءوز كۇشىڭىزگە سەنىمدى بولماساڭىز، باتىرلىق جاسايمىن دەپ ءومىرىڭىزدى قاتەرگە تىكپەڭىز. وكىنىشكە قاراي، كەيبىر جاعدايدا كومەككە ۇمتىلعان ادامداردىڭ ءوزى قايعىلى جاعدايعا تاپ بولىپ جاتادى. سوندىقتان قاۋىپسىزدىك ءاردايىم ءبىرىنشى ورىندا تۇرۋى ءتيىس. ەگەر ءجۇزۋ داعدىڭىز جەتكىلىكسىز بولسا نەمەسە جاعداي كۇردەلى كورىنسە، كاسىبي قۇتقارۋشىلاردى شاقىرىپ، ولاردىڭ نۇسقاۋىن كۇتكەن دۇرىس.
سۋعا كەتۋ - ساناۋلى سەكۋندتىڭ ىشىندە بولاتىن توتەنشە جاعداي. سوندىقتان ءار ادام قاراپايىم قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ءبىلىپ، قاجەت كەزدە دۇرىس ارەكەت ەتە الۋى كەرەك. ۋاقتىلى كورسەتىلگەن كومەك ءبىر ادامنىڭ عانا ەمەس، بىرنەشە ادامنىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالۋى مۇمكىن.