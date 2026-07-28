سۋعا باسىمەن سۇڭگىگەن 18 جاستاعى جىگىت مويىن ومىرتقاسىن سىندىردى
استانا. قازاقپارات - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تاياز سۋعا باسىمەن سۇڭگىگەن 18 جاستاعى جىگىت اۋىر جاراقات الدى. مويىن ومىرتقاسى سىنعان بوزبالاعا شۇعىل تۇردە وتا جاسالىپ، دارىگەرلەر ونىڭ قول-اياعىنىڭ سەزىمتالدىعىن قايتا قالپىنا كەلتىردى، دەپ حابارلايدى «24 KZ».
وقىس وقيعا 21-شىلدە كۇنى بولعان. اۋىر جاراقاتپەن تۇسكەن ناۋقاستى ش ق و وبلىستىق مامانداندىرىلعان مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ دارىگەرلەرى دەرەۋ قابىلداپ الدى.
جاس جىگىت سۋدىڭ تايىز ەكەنىن ەسكەرمەي، باسىمەن تۇبىنە سوعىلعان. سالدارىنان مويىن ومىرتقاسى شاعىلىپ سىنعان، - دەپ مالىمدەدى مەديتسينالىق مەكەمە وكىلدەرى.
مەديتسينادا مۇنداي جاراقاتتار وتە قاۋىپتى سانالىپ، كوبىنەسە ادامنىڭ مۇگەدەك بولىپ قالۋىنا نەمەسە ءومىر بويى توسەككە تاڭىلىپ قالۋىنا اكەپ سوقتىرادى. دەگەنمەن، دارىگەرلەر ۋاقىت جوعالتپاي، كەلەسى كۇنى-اق ناۋقاسقا كۇردەلى وتا جاسادى. مامانداردىڭ جەدەل ءارى كاسىبي كومەگىنىڭ ارقاسىندا وتا ءساتتى اياقتالدى. قازىرگى تاڭدا ناۋقاستىڭ جاعدايى ءبىرشاما جاقسارىپ، قول-اياعىنىڭ سەزىمتالدىعى مەن قيمىلى تولىقتاي قايتىپ كەلدى.
اق حالاتتىلار بۇل جولى ءبارى جاقسى اياقتالعانىمەن، شومىلۋ ماۋسىمىندا قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋ كەرەكتىگىن ەسكەرتەدى. ءبىر عانا ابايسىز ارەكەت پەن بەيتانىس جەرگە سۇڭگۋ ادام ءومىرىن ءبىر ساتتە كۇرت وزگەرتىپ جىبەرۋى مۇمكىن.
24.kz