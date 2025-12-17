سايروۆ ەل بىرلىگى تۋراسىندا: جاستارعا رۋشىلدىق پسيحولوگيانى تاڭاتىن كونتەنت شەكتەن شىقتى
استانا. KAZINFORM - رۋشىلدىق تەندەنتسيا - قوعام ىشىندە مەملەكەتتىك ويلاۋ قابىلەتىن كورروزياعا ۇشىراتىپ، مەملەكەتتىلىكتى شاشىراتۋعا اكەلەتىن قاۋىپتى قۇبىلىس. بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى ەرلان سايروۆ ءمالىم ەتتى.
- اتا- بابامىزدىڭ قايتپاس قايسارلىعى مەن قاجىماس كۇرەسىنىڭ ناتيجەسىندە كەلگەن تاۋەلسىزدىكتى ساقتاپ تۇرۋ ءۇشىن بىزگە بىرلىك، تۇتاستىق، ىنتىماق قاجەت. الايدا سوڭعى كەزدەرى قوعامدا بىرلىك پەن تۇتاستىقتى نىعايتۋدان گورى، حالىقتى جىككە بولۋگە بەيىم ۇدەرىس كۇشەيىپ كەلەدى. جەكەلەگەن كونتەنت وندىرۋشىلەر مەن كاسىپكەرلەر رۋلىق سانانى جالاۋلاتىپ، كۇندەلىكتى تۇتىناتىن فۋتبولكا مەن شاپاندارعا رۋ اتاۋىن جازىپ، ولاردى «برەند» نەمەسە «ماركەتينگتىك ءونىم» رەتىندە ساتىلىمعا شىعارىپ جاتىر. الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاستارعا رۋشىلدىق پسيحولوگيانى تاڭاتىن كونتەنت شەكتەن شىعىپ كەتتى، - دەدى ە. سايروۆ ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا جولداعان دەپۋتاتتىق ساۋالىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇلتتىڭ بىرلىگىن ىشىنەن قۇرتاتىن قاۋىپتى تەندەنتسيا كينوعا دا جەتتى.
- جۋىردا «رۋىڭ كىم؟» دەگەن فيلم پروكاتقا شىعىپتى. بۇل ارقىلى كينو تۇسىرۋشىلەردىڭ نە ايتپاق بولعانى تۇسىنىكسىز؟! ءتىپتى، بۇل فيلمدى جارنامالاۋ ءۇشىن جاسالعان ارنايى ەكزپوزيتسيادا رۋعا ءبولىنۋدى قويىپ، قازاقستاننىڭ كارتاسىن ءۇش جۇزگە ءبولىپ قويعاندى كوردىك. بۇل نە دەگەن باسسىزدىق؟ ءبىرتۇتاس مەملەكەت يدەياسى قايدا؟ قازاقتىڭ رۋلارىن سالىستىراتىن، كەمسىتەتىن فيلمدەردىڭ ماقساتى قانداي؟ ول - ۇلت ءۇشىن ەڭ سەزىمتال تاقىرىپتى ايقايلاتىپ الەۋمەتتىك كونتەنت، كينو تاقىرىبىنا اينالدىرىپ، كورەرمەن جيناۋ. ءتۇبى - بۇل جاقسىلىققا اكەلمەيدى. تۆورچەستۆولىق بوستاندىق قاجەت. ءبىراق تۆورچەستۆولىق بوستاندىق مىنا الاي-دۇلەي زاماندا ۇلتتىڭ بىرلىگىن بۇزىپ، مەملەكەتتىلىكتىڭ تامىرىن قيۋعا قابىلەتتى دەڭگەيگە شىقپاۋى ءتيىس.
جاسوسپىرىمدەر ءۇشىن كينو جانە مەدياكونتەنتتىڭ تاربيەلىك ىقپالى جوعارى ەكەنىن ەسكەرسەك، بۇل ماسەلەگە بەيجاي قاراۋعا بولمايدى. رۋشىلدىق تەندەنتسيا - قوعام ىشىندە مەملەكەتتىك ويلاۋ قابىلەتىن كورروزياعا ۇشىراتىپ، مەملەكەتتىلىكتى شاشىراتۋعا اكەلەتىن قاۋىپتى قۇبىلىس، - دەدى دەپۋتات.
وسىعان بايلانىستى ە. سايروۆ كەلەسى شارالاردى قابىلداۋدى ۇسىندى: 1. اقپارات جانە مادەنيەت مينيسترلىگى جانىنان كينوپروكاتقا شىعاتىن وتاندىق فيلمدەردىڭ مازمۇنىن الدىن الا كوركەمدىك- ەستەتيكالىق، يدەولوگيالىق، ۇلتتىق بىرلىك تۇرعىسىنان ساراپتايتىن تۇراقتى كوميسسيا قۇرۋدى ىسكە اسىرۋ قاجەت. 2. «ۇلتتىق كود» جانە «مادەني ەرەكشەلىك» ۇعىمىن جەلەۋ ەتىپ، قوعامدى بولشەكتەۋگە، رۋشىلدىق پەن جىكشىلدىكتى ناسيحاتتايتىن ارەكەتتەرگە ناقتى توسقاۋىل قويۋ كەرەك.3. مادەني سالادا، الەۋمەتتىك جەلىدە قازاقستاننىڭ بارلىق حالىقتارىنىڭ بىرلىگىن كورسەتەتىن، جالپى ۇلتتىق «ءبىز قازاقپىز» دەگەن ماعىناداعى كونتەنتتى كوبەيتۋگە كىرىسۋ قاجەت.
بۇعان دەيىن مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆاونوماستيكادا جەرشىلدىك پەن رۋشىلدىققا جول بەرىلمەيتىنىن ايتقان ەدى.