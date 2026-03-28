08:55, 28 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ساۋىردە قازاقستان ازاماتتارى قانشا كۇن دەمالادى؟
استانا. KAZINFORM – قازاقستان ازاماتتارى ساۋىردە قانشا كۇن دەمالاتىنى بەلگىلى بولدى.
بيىل ءساۋىر ۇزاق دەمالىسسىز وتەدى. بۇل ايدا بىردە-ءبىر مەملەكەتتىك مەرەكە بولماعاندىقتان، ەل ازاماتتارى تەك سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى دەمالادى.
دەمالىس كۇندەرىنىڭ سانى جۇمىس كەستەسىنە بايلانىستى:
بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 8 كۇن دەمالىس جانە 22 جۇمىس كۇنى بولادى؛
التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 4 كۇن دەمالىس جانە 26 جۇمىس كۇنى بولادى.
ايتا كەتەيىك، ساۋىردە كاسىبي مەرەكە كۇندەرى بار.