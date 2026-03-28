ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:55, 28 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ساۋىردە قازاقستان ازاماتتارى قانشا كۇن دەمالادى؟

    استانا. KAZINFORM – قازاقستان ازاماتتارى ساۋىردە قانشا كۇن دەمالاتىنى بەلگىلى بولدى.

    Қазақстандықтар маусым айында қанша күн демалады
    Фото: Kazinform

    بيىل ءساۋىر ۇزاق دەمالىسسىز وتەدى. بۇل ايدا بىردە-ءبىر مەملەكەتتىك مەرەكە بولماعاندىقتان، ەل ازاماتتارى تەك سەنبى جانە جەكسەنبى كۇندەرى دەمالادى.

    دەمالىس كۇندەرىنىڭ سانى جۇمىس كەستەسىنە بايلانىستى:

    بەس كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 8 كۇن دەمالىس جانە 22 جۇمىس كۇنى بولادى؛

    التى كۇندىك جۇمىس اپتاسىنداعىلار ءۇشىن 4 كۇن دەمالىس جانە 26 جۇمىس كۇنى بولادى.

    ايتا كەتەيىك، ساۋىردە كاسىبي مەرەكە كۇندەرى بار.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار