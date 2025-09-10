سايرام-وگەم پاركىندە قىزىل كىتاپقا ەنگەن تيان-شان قوڭىر ايۋى فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - فوتوتۇزاقتارعا قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگەن، تابيعاتتا سيرەك كەزدەسەتىن جابايى جانۋارلار ءتۇسىپ قالدى. بۇل تۋرالى ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى ءمالىم ەتتى.
- سايرام-وگەم مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ اۋماعىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان كەشەندى قورعاۋ شارالارى ءوز جەمىسىن بەرۋدە. سوڭعى جىلدارى ۇلتتىق پارك قىزمەتكەرلەرىنىڭ ءجىتى قاداعالاۋى مەن تابيعاتتى ۇدايى باقىلاۋى ناتيجەسىندە جابايى جانۋارلار دۇنيەسىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسىمى بايقالىپ وتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەكولوگيالىق مونيتورينگ دەرەكتەرىنە سايكەس، قار بارىسى، تيان-شان قوڭىر ايۋى، قاراتاۋ ارقارى جانە وزگە دە سيرەك كەزدەسەتىن اڭداردىڭ سانى جىلدان-جىلعا تۇراقتى تۇردە ارتىپ كەلەدى.
مۇنداي وڭ وزگەرىستەر ەڭ الدىمەن ورمانشىلار مەن ينسپەكتورلاردىڭ تىنىمسىز ەڭبەگىنىڭ ارقاسى. ولار زاڭسىز اڭشىلىقتىڭ الدىن الۋ، جانۋارلاردىڭ مەكەن ەتۋ ورتاسىن ساقتاۋ، سونداي-اق تابيعي تەپە-تەڭدىكتى قورعاۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ىلە-بالقاش رەزەرۆاتىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن قۇلاندار فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالعان ەدى.