سايرام-وگەمدە تۋريست جابايى ايۋدى ۆيدەوعا ءتۇسىرىپ العان
استانا. KAZINFORM - سايرام-وگەم مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە تۋريست تابيعي ورتادا جۇرگەن ايۋدى بايقاپ، ونى ۆيدەوعا تۇسىرگەن.
ۇلتتىق تابيعي پاركتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، جابايى جانۋاردى وسىلاي ءوز مەكەنىندە كورۋ - ەرەكشە اسەر قالدىرادى. دەگەنمەن مۇنداي ساتتە قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ۇمىتپاعان ءجون.
- جانۋارعا جاقىنداماۋ، سوڭىنان ەرمەۋ، تاماق بەرمەۋ جانە نازارىن ادەيى اۋدارماۋ قاجەت. ۇلتتىق پارك - جابايى جانۋارلاردىڭ مەكەنى. سوندىقتان تابيعات اياسىندا جۇرگەندە بەلگىلەنگەن باعىتتاردى ۇستانىپ، قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ساقتاۋ ماڭىزدى، - دەپ ەسكەرتتى پارك قىزمەتكەرلەرى.
ۆەدومستۆو دەرەگىنە سايكەس، سايرام-وگەمدەگى تيان-شان قوڭىر ايۋى - ۇلتتىق پاركتىڭ سيرەك كەزدەسەتىن ءارى اسا ماڭىزدى جابايى جانۋارلارىنىڭ ءبىرى. ايۋ كوبىنە تاۋلى ورماندى القاپتاردا، ارشالى جانە بۇتالى جەرلەردە مەكەندەيدى. ول تابيعي ەكوجۇيەنىڭ تەپە-تەڭدىگىن ساقتاۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. سونداي-اق ايۋ وسىمدىكتەردىڭ تۇقىمدارىن تاراتۋعا جانە جانۋارلار دۇنيەسىندەگى تابيعي بايلانىستى ساقتاۋعا ىقپال ەتەدى.
بۇعان دەيىن «التىن- ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە سۋاتقا قاسقىر مەن قۇلاندار كەلگەن ءسات فوتوتۇزاققا تۇسىپ قالعانىن جازعانبىز.