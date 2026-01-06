سايلاۋ بولمايدى: ترامپ ۆەنەسۋەلاعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلاداعى سايلاۋدى، مۇناي كومپانيالارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن جانە كونگرەستىڭ رولىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ۆەنەسۋەلادا الداعى 30 كۇندە جاڭا سايلاۋ بولمايدى، دەدى ترامپ دۇيسەنبىدە NBC News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
- بىرىنشىدەن، ءبىز ەلدى تارتىپكە كەلتىرۋىمىز كەرەك. قازىر سايلاۋ وتكىزۋ مۇمكىن ەمەس. ادامدار ءتىپتى داۋىس بەرە المايدى. بۇل ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى، - دەدى ترامپ.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش مۇناي كومپانيالارىنىڭ ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىن قالپىنا كەلتىرۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن سۋبسيديالاي الادى. بۇل جوبا 18 اي ىشىندە اياقتالۋى مۇمكىن.
- مەنىڭ ويىمشا، ءبىز مۇنى تەزىرەك جاساي الامىز، ءبىراق بۇل كوپ قاراجات قاجەت ەتەدى. بىزگە كوپ قارجى جۇمساۋعا تۋرا كەلەدى. ال مۇناي كومپانيالارى ونى جۇمسايدى، سودان كەيىن ءبىز ولارعا وتەماقى تولەيمىز، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
ترامپ سونىمەن قاتار ا ق ش ۆەنەسۋەلامەن سوعىسىپ جاتپاعانىن مالىمدەدى.
- جوق، بۇل ۆەنەسۋەلامەن سوعىس ەمەس. ءبىز ەسىرتكى ساتاتىن ادامدارمەن سوعىسىپ جاتىرمىز. ءبىز تۇتقىندارىن ەلىمىزگە جىبەرەتىن، ەسىرتكىگە تاۋەلدىلەرىن بىزگە جىبەرەتىن جانە پسيحيكالىق اۋرۋى بار ادامداردى بىزگە جىبەرەتىن ادامدارمەن سوعىسىپ جاتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى دونالد ترامپ.
ترامپ امەريكا اسكەرىن كەرى جىبەرۋ ءۇشىن زاڭنامالىق ماقۇلداۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.
- بىزگە كونگرەستە جاقسى قولداۋ بار. كونگرەسس ءبىزدىڭ نە ىستەپ جاتقانىمىزدى باسىنان باستاپ ءبىلدى. نەگە ولار ءبىزدى قولدامايدى؟ - دەدى اق ءۇي باسشىسى.
سۇحبات بارىسىندا ترامپ امەريكانىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ىستەرىنە باقىلاۋ جاسايتىن ادامدار رەتىندە مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيونى، قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەتتى، اپپارات باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ستيۆەن ميللەردى جانە ۆيتسە-پرەزيدەنت دج. د. ءۆەنستى اتادى.
كىم جاۋاپتى بولادى دەگەن سۇراققا ترامپ «مەن» دەپ جاۋاپ بەردى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەسكە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاساعانى حابارلانعان بولاتىن.