ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:04, 06 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    سايلاۋ بولمايدى: ترامپ ۆەنەسۋەلاعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلاداعى سايلاۋدى، مۇناي كومپانيالارىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن جانە كونگرەستىڭ رولىن تالقىلادى، دەپ حابارلايدى NBC News.

    Трамп
    Фото: pbs.org

    ۆەنەسۋەلادا الداعى 30 كۇندە جاڭا سايلاۋ بولمايدى، دەدى ترامپ دۇيسەنبىدە NBC News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.

    - بىرىنشىدەن، ءبىز ەلدى تارتىپكە كەلتىرۋىمىز كەرەك. قازىر سايلاۋ وتكىزۋ مۇمكىن ەمەس. ادامدار ءتىپتى داۋىس بەرە المايدى. بۇل ۋاقىتتى قاجەت ەتەدى، - دەدى ترامپ.

    ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش مۇناي كومپانيالارىنىڭ ەلدىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىن قالپىنا كەلتىرۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن سۋبسيديالاي الادى. بۇل جوبا 18 اي ىشىندە اياقتالۋى مۇمكىن.

    - مەنىڭ ويىمشا، ءبىز مۇنى تەزىرەك جاساي الامىز، ءبىراق بۇل كوپ قاراجات قاجەت ەتەدى. بىزگە كوپ قارجى جۇمساۋعا تۋرا كەلەدى. ال مۇناي كومپانيالارى ونى جۇمسايدى، سودان كەيىن ءبىز ولارعا وتەماقى تولەيمىز، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.

    ترامپ سونىمەن قاتار ا ق ش ۆەنەسۋەلامەن سوعىسىپ جاتپاعانىن مالىمدەدى.

    - جوق، بۇل ۆەنەسۋەلامەن سوعىس ەمەس. ءبىز ەسىرتكى ساتاتىن ادامدارمەن سوعىسىپ جاتىرمىز. ءبىز تۇتقىندارىن ەلىمىزگە جىبەرەتىن، ەسىرتكىگە تاۋەلدىلەرىن بىزگە جىبەرەتىن جانە پسيحيكالىق اۋرۋى بار ادامداردى بىزگە جىبەرەتىن ادامدارمەن سوعىسىپ جاتىرمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى دونالد ترامپ.

    ترامپ امەريكا اسكەرىن كەرى جىبەرۋ ءۇشىن زاڭنامالىق ماقۇلداۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن مالىمدەدى.

    - بىزگە كونگرەستە جاقسى قولداۋ بار. كونگرەسس ءبىزدىڭ نە ىستەپ جاتقانىمىزدى باسىنان باستاپ ءبىلدى. نەگە ولار ءبىزدى قولدامايدى؟ - دەدى اق ءۇي باسشىسى.

    سۇحبات بارىسىندا ترامپ امەريكانىڭ ۆەنەسۋەلاداعى ىستەرىنە باقىلاۋ جاسايتىن ادامدار رەتىندە مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيونى، قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەتتى، اپپارات باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ستيۆەن ميللەردى جانە ۆيتسە-پرەزيدەنت دج. د. ءۆەنستى اتادى.

    كىم جاۋاپتى بولادى دەگەن سۇراققا ترامپ «مەن» دەپ جاۋاپ بەردى.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى دەلسي رودريگەسكە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاساعانى حابارلانعان بولاتىن.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
