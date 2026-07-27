سايلاۋ ناۋقانىنداعى باسەكە كۇشەيدى: پارتيالار اراسىنداعى العاشقى اشىق پىكىرتالاستار
استانا. KAZINFORM - قازىرگى سايلاۋالدى ناۋقان العاشقى كۇندەردەن-اق بۇرىنعىلاردان ايتارلىقتاي ەرەكشەلەنىپ وتىر.
بۇرىن ۇگىت كەزەڭى كوبىنە رەسمي كەزدەسۋلەر مەن باعدارلامالاردى تانىستىرۋمەن شەكتەلسە، بۇگىندە پارتيالار الەۋمەتتىك جەلىلەردى بەلسەندى يگەرىپ، ءداستۇرلى ەمەس اشىق فورماتتاردى پايدالانىپ، باسەكەلەستەرىمەن اشىق پىكىرتالاسقا ءتۇسىپ جاتىر.
ۇگىت-ناسيحات ناۋقانىنىڭ العاشقى اپتاسىنىڭ سوڭىنا قاراي پارتيالار ءوز باعدارلامالارىن تانىستىرۋ كەزەڭىنەن سايلاۋشىلاردىڭ نازارىن اۋدارۋ جولىنداعى نەعۇرلىم بەلسەندى باسەكەگە كوشۋدە. سايلاۋالدى ناۋقان قارقىندى ءارى مازمۇندى سيپات الا باستادى.
«ادىلەت» پارتياسى ءبىرقاتار جاريا ءىس-شارا وتكىزدى. تۇركىستاندا كاسىپكەرلەرمەن، اگرارشىلارمەن جانە ءتۇرلى سالا وكىلدەرىمەن كەزدەسۋلەردەن كەيىن پارتيا كونسەرتتىك باعدارلاما مەن درون-شوۋ قامتىلعان كەشكى Open Air ۇيىمداستىردى. ءىس-شارالار بارىسىندا دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىنا قاتىستى ماسەلەلەر دە كوتەرىلدى.
جالپى ۇلتتىق سوتسيال-دەموكراتيالىق پارتيا (ج س د پ) ساراپتامالىق پىكىرتالاسقا باسىمدىق بەرىپ، سونىمەن بىرگە باسەكەلەستەرىنىڭ باعدارلامالارىن اشىق سىنعا العان العاشقى پارتيالاردىڭ ءبىرى بولدى. دوڭگەلەك ۇستەلدە پارتيا وكىلدەرى ءبىرقاتار پارتيا باعدارلامالارىنىڭ جەكەلەگەن ەرەجەلەرىن سىنعا الىپ، بلوگەرلەر مەن شوۋ-بيزنەس وكىلدەرىن پارتيالىق تىزىمدەرگە ەنگىزۋ ماسەلەسىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. بۇدان بولەك، پارتيا سكانديناۆيالىق ءجۇرىس بويىنشا رەسپۋبليكالىق سپورتتىق اكسيا وتكىزدى. اكسيا ەل وڭىرلەرىندە جالعاسادى.
«بايتاق» جاسىلدار پارتياسى ءوز ناۋقانىن ەكولوگيالىق كۇن ءتارتىبى توڭىرەگىندە جۇرگىزۋدى جالعاستىرۋدا. مارافوننان بولەك، پارتيا ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار جۇيەسىن دامىتۋعا، بيوالۋانتۇرلىلىكتى ساقتاۋعا جانە تابيعات قورعاۋ زاڭناماسىن جەتىلدىرۋگە ارنالعان ساراپتامالىق الاڭ قۇرۋعا باستاماشىلىق ەتتى. وسىلايشا، پارتيا ءوزىنىڭ بەيىندى تاقىرىبىنا بەرىك ەكەنىن كورسەتتى.
قازاقستان حالىق پارتياسى (ق ح پ) ەڭبەك ۇجىمدارىمەن كەزدەسۋلەر بارىسىندا باسەكەلەستەردىڭ جەكەلەگەن ۇسىنىستارىن سىنعا الدى. اتاپ ايتقاندا، پارتيا وكىلدەرى الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسىن مەملەكەتتىك رەتتەۋدى جويۋ جونىندەگى باستامالارعا قارسى شىعىپ، ج س د پ باعدارلاماسىنىڭ الەۋمەتتىك ساياسات سالاسىنداعى جەكەلەگەن ەرەجەلەرىن دە سىنعا الدى.
«اۋىل» پارتياسى ءداستۇرلى قۇندىلىقتار مەن حالىقپەن تىكەلەي ديالوگقا باسىمدىق بەرۋدى جالعاستىرۋدا. رەسپۋبليكالىق شتابىن اشقاننان كەيىن پارتيا وڭىرلەردە برەندتەلگەن كيىز ۇيلەر ورناتا باستادى. سونىمەن قاتار پارتيا وكىلدەرى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى تىكەلەي ەفيرلەردى بەلسەندى پايدالانىپ، ازاماتتاردىڭ سۇراقتارىنا جاۋاپ بەرىپ قانا قويماي، پارتيالىق تىزىمدەردىڭ قۇرامى مەن كادر ساياساتىن سىناي وتىرىپ، باسەكەلەستەرىمەن اشىق پىكىرتالاسقا تۇسۋدە.
ناۋقاننىڭ ءۇشىنشى كۇنىندەگى ەڭ ەلەۋلى وقيعالاردىڭ ءبىرى «اق جول» مەن Respublica پارتيالارى اراسىنداعى ءوزارا پىكىرتالاس بولدى. «اق جول» وكىلدەرى Respublica باعدارلاماسىنىڭ جەكەلەگەن تەزيستەرى پارتيا وكىلدەرىنىڭ ءىس-ارەكەتتەرىنە قانشالىقتى سايكەس كەلەتىنىنە كۇمان كەلتىرىپ، مالىمدەلگەن قاعيداتتار مەن پارتيانىڭ كەيبىر مۇشەلەرىنىڭ قوعام الدىنداعى بەينەسى اراسىنداعى قايشىلىقتاردى كورسەتتى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە Respublica «اق جولدىڭ» ونەركاسىپتىك ساياسات سالاسىنداعى ۇسىنىستارىن جەتكىلىكتى پىسىقتالماعان ءارى سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن قامتيدى دەپ سىناپ، سونىمەن قاتار وتاندىق ءوندىرىستى دامىتۋ جونىندەگى ءوز كوزقاراسىن ۇسىندى. وسىلايشا، قازىرگى ۋاقىتتا وسى ەكى پارتيا اراسىندا ەڭ ەلەۋلى اشىق باعدارلامالىق پىكىرتالاس قالىپتاستى.
جالپى، ۇگىت ناۋقانىنىڭ ءۇشىنشى كۇنى سايلاۋ ناۋقانىنىڭ نەعۇرلىم قارقىندى كەزەڭگە وتكەنىن كورسەتەدى. پارتيالار ءداستۇرلى ەمەس كوممۋنيكاتسيا فورماتتارىن بارعان سايىن بەلسەندى پايدالانىپ، تانىمال ساياسي بەينە قالىپتاستىرۋعا ۇمتىلىپ، باسەكەلەستەرىمەن مازمۇندى پىكىرتالاسقا تۇسۋدە. ناتيجەسىندە سايلاۋالدى ناۋقان مازمۇندى ءارى باسەكەلى بولا تۇسۋدە.
ايتا كەتەيىك، وسىعان دەيىن پارتيالاردىڭ بيۋللەتەندە ورنالاسۋ رەتى انىقتالعان بولاتىن.
7 ساياسي پارتيا سايلاۋالدى شتابىن اشتى.