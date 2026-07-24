سايلاۋ-2026: داۋىس بەرۋ ءۇشىن ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگىن قالاي الۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات – 23-تامىزداعى قۇرىلتاي سايلاۋىندا تىركەلگەن جەرىندە بولمايتىن ازاماتتار كەز كەلگەن ۋچاسكەدە داۋىس بەرە الادى، دەپ حابارلايدى استانا اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتى.
اكىمدىكتىڭ مالىمەتىنشە، ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگى ارقىلى داۋىس بەرۋ - سايلاۋ كۇنى تۇراقتى تىركەلگەن جەرىنەن تىس جەردە بولاتىن ازاماتتارعا قازاقستاننىڭ كەز كەلگەن سايلاۋ ۋچاسكەسىندە ءوز تاڭداۋىن جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءراسىم.
- ول ءۇشىن ازامات ءوزى تىركەلگەن ۋچاسكەلىك سايلاۋ كوميسسياسىنا جازباشا ءوتىنىش بەرۋى قاجەت. وزىمەن بىرگە جەكە كۋالىگى نەمەسە ءتولقۇجاتى بولۋى ءتيىس. سونداي-اق كۋالىكتى سەنىم بىلدىرىلگەن وكىل ارقىلى دا الۋعا بولادى. بۇل جاعدايدا نوتاريالدى كۋالاندىرۋ تالاپ ەتىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىكتەرى سايلاۋعا 15 كۇن قالعاندا بەرىلە باستايدى جانە داۋىس بەرۋ كۇنىنە دەيىنگى كۇنگى ساعات 18:00 دە توقتاتىلادى.
سايلاۋ كۇنى ازامات قازاقستان اۋماعىنداعى ءوزى تاڭداعان سايلاۋ ۋچاسكەسىنە بارىپ، ەسەپتەن شىعارۋ كۋالىگى مەن جەكە باسىن كۋالاندىراتىن قۇجاتىن كورسەتۋى قاجەت. وسىدان كەيىن ول سايلاۋشىلار تىزىمىنە ەنگىزىلىپ، داۋىس بەرۋ بيۋللەتەنى بەرىلەدى.
بۇعان دەيىن استانادا قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىنىڭ سايلاۋىنا دەيىنگى كەرى ساناق ىسكە قوسىلعانىن جازعانبىز.