ساياساتكەرگە جاسالعان قاستاندىق: دونالد ترامپ چارلي كيركتىڭ قازا تاپقانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تاعى يۋتا شتاتىندا ءسوز سويلەپ تۇرعان ساتىندە وققا ۇشقان ساياساتكەر ءارى ترامپتىڭ جاقتاسى چارلي كيرك قازا تاپتى. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت دونالد ترامپ مالىمدەدى، دەپ جازدى BBC.
ەسكە سالا كەتەيىك، چارلي كيرككە Utah Valley ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ كامپۋسىندا قاستاندىق جاسالعان بولاتىن. ول موينىنان جاراقات الىپ، اۋىر حالدە اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن ەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ Truth Social جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا بىلاي دەپ جازدى: «ۇلى ءارى اڭىزعا اينالعان چارلي كيرك ەندى جوق. ا ق ش- تا جاستاردى ودان ارتىق ءتۇسىنىپ، قولداعان جان بولعان ەمەس. ونى بارلىعى جاقسى كوردى، وعان ءتانتى بولدى، اسىرەسە مەن. ەندى ول ارامىزدا جوق. مەلانيا ەكەۋمىز جۇبايى ەريكاعا جانە وتباسىنا قايعىرىپ كوڭىل ايتامىز. چارلي، ءبىز سەنى جاقسى كورەمىز!».
31 جاستاعى چارلي كيرك - تانىمال پودكاست جۇرگىزۋشى ءارى دونالد ترامپتىڭ بەلسەندى قولداۋشىسى ەدى. ول مەكتەپتەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتەردە كونسەرۆاتيۆتىك قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ ماقساتىندا Turning Point USA ستۋدەنتتىك قوزعالىسىن قۇرعان.
اقپاراتتارعا سايكەس، كيرككە شامامەن 200 مەتر قاشىقتىقتان وق اتىلعان. الدىمەن جەرگىلىكتى بيلىك كۇدىكتىنىڭ ۇستالعانىن حابارلاعانىمەن، كەيىننەن وق اتقان ادامنىڭ قولعا تۇسپەگەنى بەلگىلى بولدى.