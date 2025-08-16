ساياحاتتاپ جۇرگەن ايەل 2,3 كاراتتىق الماز تاۋىپ الدى
استانا. قازاقپارات – ا ق ش- تىڭ نيۋ-يورك قالاسىنىڭ تۇرعىنى ميشەل فوكس اركانزاس شتاتىنداعى «المازدار كراتەرى» ۇلتتىق پاركىنە ساياحات كەزىندە 2,3 كاراتتىق الماز تاۋىپ الىپ، ونى ۇيلەنۋ ساقيناسىنا پايدالانۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى BAQ. KZ ءتىلشىسى Inform New York باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.
ماگيستراتۋرانى اياقتاعاننان كەيىن فوكس ادەيى مەرفريسبورو قالاسىنداعى «المازدار كراتەرى» ۇلتتىق پاركىنە بارىپ، بولاشاق نەكە جۇزىگىنە ارنالعان تاستى ىزدەگەن.
نەكەدە اقشا تاۋسىلۋى مۇمكىن، ءبىراق جۇمىس ىستەۋگە دەگەن دايىندىق ەشقاشان بىتپەيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ول ءوز تاڭداۋىنىڭ ەرەكشە سەبەبىن.
ءۇش اپتا بويى ول توننالاعان توپىراقتى قولمەن ەلەكتەن وتكىزگەن.
بۇل مەن كورگەندەردىڭ ىشىندەگى ەڭ ناعىز الماز بولدى، - دەدى فوكس.
ول تاستى ساپاردىڭ سوڭعى كۇنىندە تاپقان. ادام تىسىندەي كولەمدەگى بۇل الماز 2025-جىلى پاركتە تابىلعان ءۇشىنشى ەڭ ءىرى تاس بولىپ وتىر. بيىل مۇندا كەلۋشىلەر جالپى 366 الماز تاپقان، ونىڭ 11 ءى ءبىر كاراتتان اسادى.
فوكس ءوز تاپقان تاسىنىڭ اتىن «فوكس-باللۋ» دەپ قويدى - بۇل ونىڭ جانە قالىڭدىعىنىڭ تەكتەرىنىڭ قوسىندىسى. ەندى تاسقا قىرلانىپ، بىرەگەي ۇيلەنۋ ساقيناسىنا اينالۋ كۇتىپ تۇر.
ايتا كەتسەك، بۇل پارك - كەلۋشىلەر تاپقان اسىل تاستاردى وزىنە قالدىرۋعا رۇقسات ەتىلەتىن الەمدەگى جالعىز ورىن.