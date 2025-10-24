ساتىپ العان پاتەرىن 2 جىلدىڭ ىشىندە قايتا ساتقاندار 10 پايىز سالىق تولەيدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدان باستاپ ساتىپ العان پاتەرىن 2 جىلدىڭ ىشىندە قايتا ساتقاندار 10 پايىز سالىق تولەيدى. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى سالىق ءادىسناماسى باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايگۇل ابباسوۆا ونلاين بريفينگىدە ايتتى.
- قازىر مۇلىك سالىعىندا مىنانداي ەسكەرەتىن جايت بار. پاتەر ساتىپ الىپ، ونىڭ ءبىر جىلدىڭ ىشىندە ساتىپ جىبەرىپ، ۇستىنەن اقشا كورسەم، سول كورگەن اقشانىڭ 10 پايىزىن سالىق رەتىندە تولەيمىن. جاڭا سالىق كودەكسىندە وسى كەزەڭ ۇزارتىلدى. قازىر 1 جىل بولسا، 2026 -جىلدان باستاپ ەكى جىل مەرزىم قولدانىلادى. باسقاشا ايتساق، ساتىپ العان پاتەردى 2 جىلدىڭ ىشىندە ساتىپ، ۇستىنەن اقشا كورسەم، سول تابىستان 10 پايىز جەكە تابىس سالىعىن تولەيدى. ال پاتەردى ءوز اتىڭىزدا 2 جىلدان كوپ مەرزىم ۇستاپ ساتساڭىز، ۇستىنەن كورگەن اقشاعا سالىق سالىنبايدى، - دەدى ول.
ايگۇل ابباسوۆا اتالعان نورما بيىل پاتەر ساتىپ العاندارعا جۇرمەيتىنىن ەسكەرتتى.
- بۇل جەردە 2 جىلدىق مەرزىم 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ ساتىپ الىنعان مۇلىككە عانا قولدانىلادى. 2025 -جىلدىڭ 31 جەلتوقسانىنا دەيىن ساتىپ الىنعان مۇلىككە 1 جىلدىق مەرزىم قولدانىلادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مامان.
بۇعان دەيىن بىرنەشە پاتەرىنىڭ جيىنتىق قۇنى 450 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن ادامدارعا مۇلىك سالىعى 1,5 پايىز بولاتىنىن جازعان ەدىك.