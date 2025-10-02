ساتۋرندا تىرشىلىك بولۋى مۇمكىن - عالىمدار
استانا. قازاقپارات - ەۋروپالىق عارىش اگەنتتىگى (ە ع ا) ساتۋرننىڭ سەرىگى ەنتسەلادتا ءومىر سۇرۋگە قاجەتتى بارلىق العىشارتتار بار ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى Daily Mail-گە سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
بۇل تۇجىرىم «كاسسيني» عارىش اپپاراتىنىڭ 2008-جىلى سەرىكتىڭ وڭتۇستىك پوليۋسىندەگى گەيزەرلەردەن مۇز كريستالدارىن جيناپ العان دەرەكتەرىنە نەگىزدەلگەن. عالىمدار جاڭا الىنعان ۇلگىلەردە امينقىشقىلدارىنىڭ ءىزاشارلارىن قوسا العاندا، كۇردەلى ورگانيكالىق مولەكۋلالار بارىن راستادى.
ەندى ەنتسەلاد تىرشىلىكتى قولداي الاتىن الەم رەتىندە قاراستىرىلۋى ءۇشىن بارلىق تالاپتارعا جاۋاپ بەرەدى، - دەدى زەرتتەۋ جەتەكشىسى، بەرلين ەركىن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى نوزاير حاۆادجا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەنتسەلادتا ءومىردىڭ جوقتىعىنىڭ ءوزى ۇلكەن جاڭالىق بولماق:
مۇندايدا «بارلىق قولايلى جاعداي بولا تۇرا، نەگە تىرشىلىك پايدا بولمادى؟» دەگەن سۇراق تۋىندايدى، - دەدى عالىم.
ديامەترى شامامەن 500 شاقىرىمدى قۇرايتىن ەنتسەلادتىڭ بەتىن مۇزدى قابىق جاپقان، ال ونىڭ استىندا سۇيىق سۋدان تۇراتىن مۇحيت بار. گەيزەرلەر سۋدى عارىشقا اتقىلاپ، ونىڭ ءبىر بولىگى ساتۋرننىڭ ساقيناسىن قۇرايدى.
جاڭا دەرەكتەر ورگانيكالىق زاتتاردىڭ كۇن ساۋلەسىنىڭ اسەرىنەن ەمەس، ءدال وسى مۇحيتتىڭ قويناۋىندا تۇزىلەتىنىن كورسەتتى. بۇل جەردە بيولوگيالىق تۇرعىدان ماڭىزدى پروتسەستەر ءجۇرۋى مۇمكىن دەگەن بولجامدى كۇشەيتەدى.
الداعى ۋاقىتتا ەكا ەنتسەلادقا ارنايى ميسسيا جوسپارلاپ وتىر. ەكسپەديتسيا سەرىكتىڭ شلەيفتەرىنەن مۇز ۇلگىلەرىن جيناپ، العاش رەت ونىڭ بەتىنە قونۋعا تالپىنادى.