سۋاتقا قاسقىر مەن قۇلاندار كەلگەن ءسات فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالدى
استانا. KAZINFORM - «التىن- ەمەل» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە فوتوتۇزاق ەرەكشە ءساتتى تىركەدى.
ءبىر سۋاتقا قاسقىر مەن قۇلاندار قاتار كەلگەن. قاسقىر - قۇلاننىڭ تابيعي جاۋلارىنىڭ ءبىرى. ۆيدەودان جانۋارلاردىڭ ءبىر- ءبىرىن بايقاپ، ساقتىقپەن باقىلاپ تۇرعانىن كورۋگە بولادى.
سوعان قاراماستان، ولار سۋاتتان بىردەن كەتپەي، بەلگىلى ءبىر اراقاشىقتىقتى ساقتاپ، سۋ ءىشۋىن جالعاستىرعان.
ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، مۇنداي جاعدايعا اپتاپ ىستىق اسەر ەتۋى مۇمكىن. ىستىق كۇندەرى سۋعا دەگەن قاجەتتىلىك ارتىپ، ادەتتە ءبىر-بىرىنەن الشاق جۇرەتىن جانۋارلار دا ءبىر سۋات باسىندا كەزدەسىپ جاتادى.
بۇل جولى فوتوتۇزاق تابيعاتتاعى وسىنداي كۇتپەگەن كەزدەسۋدى كادرعا ءتۇسىردى.
بۇعان دەيىن ىلە-الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە فوتوتۇزاققا مارال ءتۇسىپ قالعانىن جازعان ەدىك.