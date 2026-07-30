ساتپايەۆتىڭ گولى: شەتەلدىك بلوگەر قازاقستاندىق جانكۇيەرلەردىڭ بەلسەندىلىگىنە ءتانتى بولدى
استانا. قازاقپارات - Matchday USA Instagram-پاراقشانىڭ اۆتورى قازاقستان قۇراماسىنىڭ شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆتىڭ لوندوندىق «چەلسي» ساپىنداعى دەبيۋتتىك گولىنان كەيىن قازاقستاندىق جانكۇيەرلەردىڭ بەلسەندىلىگىنە ءتانتى بولدى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
فوتو: chelseafc / instagram
- ماۋسىم الدىنداعى دايىندىق بارىسىندا الەمدەگى ەڭ مىقتى، ءبىراق كوپشىلىككە بەيمالىم جانكۇيەرلەردىڭ ءبىرىن تاپقان سەكىلدىمىز؟ بۇل برازيليا دا، نورۆەگيا دا، ارگەنتينا دا ەمەس. بۇل - قازاقستان. ساتپايەۆ قاقپا الدىندا دوپتى قابىلداپ، 17 جاستاعى فۋتبولشى جىلدامدىعىن ارتتىرىپ، ەكى قورعاۋشىنى ارتتا قالدىردى. «ۆەستەرن سيدنەي» قاقپاشىسى دجوردان حولمسپەن بەتپە- بەت كەلىپ، دوپتى قاقپاعا ءدال باعىتتادى. ءدال وسى ساتتەن كەيىن بۇكىل الەم قازاقستان جانكۇيەرلەرىنىڭ قانشالىقتى كوپ ەكەنىن ءبىلدى. ەسسۋگونىڭ گولى جاريالانعان جازبا 200 مىڭ لايك جينادى، گيتتەنستىڭ گولى شامامەن 177 مىڭ، جواۋ پەدرونىڭ گولى 160 مىڭ لايك الدى. ال قازاقستاندىق ساتپايەۆتىڭ گولى جاريالانعان جازبا 800 مىڭ لايك جينادى. پىكىر سانى 200 مىڭعا جەتتى. بارلىق جەردەن قازاقستان جانكۇيەرلەرىن كورۋگە بولادى. حابي الونسو، مۇنداي قارقىنمەن ساتپايەۆتى نەگىزگى قۇرامعا قوسۋعا تۋرا كەلەدى. ويتكەنى ونىمەن بىرگە الەمدەگى ەڭ مىقتى، ءبىراق كوپشىلىككە بەيمالىم جانكۇيەرلەر قاۋىمىنىڭ بىرىنە يە بولاسىز، - دەدى پاراقشا اۆتورى.
كەيىن بۇل جازبانىڭ كورسەتكىشتەرى ودان ءارى ءوستى. «چەلسيدىڭ» رەسمي پاراقشاسىندا جاريالانعان ساتپايەۆتىڭ گولى تۇسىرىلگەن ۆيدەو ءبىر ميلليوننان استام لايك جيناپ، 350 مىڭنان استام پىكىرگە يە بولدى. پىكىرلەردىڭ باسىم بولىگىن قازاقستاندىق قولدانۋشىلار قالدىرعان. شەتەلدىك ب ا ق تا جاس شابۋىلشىنى تۇتاس ەلدىڭ جاپپاي قولداۋىنا ەرەكشە نازار اۋداردى.
ساتپايەۆ «ۆەستەرن سيدنەي ۋوندەرەرس» كومانداسىمەن وتكەن جولداستىق ماتچتىڭ جەتىنشى مينۋتىندا ەسەپ اشتى. ول رايان كاۆۋما- ماككۋيننىڭ پاسىنان كەيىن دوپتى قاقپاعا ءدال باعىتتادى. ماتچتا «چەلسي» 6:4 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. ال ساتپايەۆتىڭ گولى حابي الونسونىڭ جەتەكشىلىگىمەن ونەر كورسەتكەن كوماندا ءۇشىن العاشقى گول بولدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان قۇراماسىنىڭ 17 جاستاعى شابۋىلشىسى داستان ساتپايەۆ لوندوننىڭ «چەلسي» كلۋبى ساپىنداعى العاشقى گولىن سوققان بولاتىن.