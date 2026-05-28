سەنات ومان سۇلتاندىعىمەن سالىق زاڭناماسىن سايكەستەندىرەتىن زاڭدى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - سەنات قازاقستان ۇكىمەتى مەن ومان ۇكىمەتى اراسىنداعى تابىس پەن كاپيتالعا سالىناتىن سالىقتارعا قاتىستى قوسارلانعان سالىق سالۋدى بولدىرماۋ جانە سالىقتان جالتارۋعا جول بەرمەۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالايتىن زاڭدى ماقۇلدادى.
قۇجاتتى سەناتور سۇلتانبەك ماكەجانوۆ تانىستىردى.
- كەلىسىمگە 2025 -جىلعى 29-مامىردا استانا قالاسىندا قول قويىلدى جانە 2025 -جىلعى 4-قىركۇيەكتە ومان سۇلتاندىعىندا كەلىسىم راتيفيكاتسيالاندى. كەلىسىمنىڭ باستى ماقساتى - كاسىپكەرلەر مەن ينۆەستورلاردىڭ ءبىر تابىسقا ەكى مەملەكەتتە قاتار سالىق تولەۋىنە جول بەرمەۋ. بۇگىندە مۇنداي كەلىسىمدەرگە قىتاي، ۇلى بريتانيا، كانادا، ا ق ش، گەرمانيا سياقتى 55 مەملەكەتپەن قول قويىلعان، - دەدى ول.
دەپۋتات سوڭعى جىلدارى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا اينالىمى دا، ينۆەستيتسيالىق بايلانىستار دا تۇراقتى تۇردە دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ومان مەملەكەتىمەن ارادا سوڭعى ون جىلدىڭ ىشىندە بىزدە 27 ميلليون دوللارعا جۋىق تاۋار اينالىمى بولدى. ونىڭ ىشىندە تاۋار اينالىمداعى يمپورت 18 ميلليون دوللار بولعان، ال ەكسپورت 9 ميلليون دوللارعا جۋىق. قازىر ءبىزدىڭ مەملەكەتتە ومان كاپيتالىمەن جەتى مەكەمە تىركەلگەن، ونىڭ التاۋى تۇراقتى جۇمىس ىستەيدى، - دەدى سەناتور.
سونداي-اق، ول كەلىسىم تالاپتارى قازاقستان اۋماعىندا كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعىنا، جەكە تابىس سالىعىنا، زاڭدى جانە جەكە تۇلعالاردىڭ مۇلكىنە سالىناتىن سالىققا قولدانىلاتىنىن ايتتى.
- وماندا مۇلىكتىك جانە جەكە تابىس سالىعى بولماعاندىقتان، تابىس سالىعىنا بايلانىستى قولدانىلادى. كەلىسىمنىڭ 21-بابىنا سايكەس، وقىتۋشىلار مەن عالىمداردىڭ سىياقىسى قابىلداۋشى ەلدە ءۇش جىلعا دەيىن سالىقتان بوساتىلادى، - دەدى سۇلتانبەك ماكەجانوۆ.
كەلىسىم مىنانداي ماسەلەلەردى رەتتەيدى:
- سالىق سالۋ ماقساتىندا رەزيدەنتتىكتى انىقتاۋ؛
- تۇراقتى مەكەمە قۇرۋ؛
- سالىق سالۋعا جاتاتىن تابىستى ءبولۋ (ديۆيدەندتەر، پايىزدار، رويالتي، كاسىپكەرلىك قىزمەتتەن تۇسەتىن تابىس جانە ت. ب.)؛
- سالىقتىق اقپارات الماسۋ ءتارتىبى؛
- جەڭىلدىكتەردى شەكتەۋ تۋرالى باپتار.
كەلىسىم ينۆەستيتسيالىق احۋالدى جاقسارتۋعا، شەتەلدىك كاپيتال مەن تەحنولوگيا تارتۋعا، كاسىپكەرلەر ءۇشىن تۇسىنىكتى ءارى تۇراقتى سالىقتىق ورتا قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان.
ەسكە سالساق، قازاقستان مەن ومان ەنەرگەتيكا مەن سيفرلاندىرۋ سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە ۋاعدالاسىپ وتىر.