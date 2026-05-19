سەنات ترامپتىڭ اق ۇيدەگى بال زالىنا قارجى ءبولۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن قابىلدامادى
استانا. KAZINFORM - رەسپۋبليكالىق پارتيا ۇسىنعان اق ۇيدەگى بال زالىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن قۇپيا قىزمەتكە 1 ميلليارد دوللار ءبولۋ تۋرالى زاڭ جوباسى قايتا پىسىقتاۋدى قاجەت ەتەدى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى NBC News كە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
زاڭ جوباسىنا سەناتتىڭ زاڭ كوميتەتى مەن ىشكى قاۋىپسىزدىك جانە ۇكىمەت ىستەرى جونىندەگى كوميتەتىنىڭ باستامالارى ەنگىزىلگەن. الايدا دەموكراتتار دونالد ترامپ ۇسىنعان اۋقىمدى بال زالى جوباسى سەناتتىڭ ءتۇرلى كوميتەتتەرىنىڭ قۇزىرەتىنە كىرەتىن كوپتەگەن مەملەكەتتىك ۆەدومستۆولاردىڭ ۇيلەستىرىلگەن جۇمىسىن تالاپ ەتەدى دەپ سانايدى.
سونىمەن قاتار كەيبىر دەموكراتتار «امەريكالىق حالىق بۇل جوباعا ءبىر سەنت تە جۇمساماۋى كەرەك» دەگەن پىكىر ءبىلدىردى.
- رەسپۋبليكاشىلدار ترامپتىڭ كوڭىلىنەن شىعۋ ءۇشىن بۇل زاڭ جوباسىنا وزگەرىستەر ەنگىزەدى دەپ كۇتەمىز. ءبىراق دەموكراتتار كەز كەلگەن تۇزەتۋگە قارسى شىعۋعا دايىن. رەسپۋبليكاشىلداردىڭ ۇلتتىق بايلىعىمىزدى بەيبەرەكەت پەن جەمقورلىققا جۇمساپ، امەريكالىقتاردىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەلەمەۋىنە جول بەرە المايمىز، - دەدى سەناتتىڭ بيۋدجەت كوميتەتىنىڭ مۇشەسى، ورەگون شتاتىنان سايلانعان دەموكرات سەناتور دجەفف مەركلي.
رەسپۋبليكاشىلدار كەلەسى شىعىنداردى ۇسىندى: اق ءۇي كەشەنىن كۇشەيتۋگە - 220 ميلليون دوللار، كەلۋشىلەردى تەكسەرۋ پۋنكتىنە - 180 ميلليون دوللار، قىزمەتكەرلەردى وقىتۋعا - 175 ميلليون دوللار جانە قۇپيا قىزمەت قورعاۋىنداعى تۇلعالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋگە تاعى 175 ميلليون دوللار ءبولۋ.
كەنتۋككي شتاتىنان سايلانعان رەسپۋبليكاشىل سەناتور رەند پول مەن مەن شتاتىنان سايلانعان رەسپۋبليكاشىل سەناتور سيۋزان كوللينز بۇل جوبا ترامپ ۋادە ەتكەندەي جەكە قارجى كوزدەرى ارقىلى قارجىلاندىرىلۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن نيۋ-يوركتەگى حالىقارالىق ساۋدا ماسەلەلەرى جونىندەگى فەدەرالدىق سوت ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەنگىزگەن 10 پايىزدىق يمپورتتىق باج سالىعىن زاڭسىز دەپ تانىدى.