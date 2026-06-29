سەنات جۇمىسىن توقتاتتى: عيماراتى قانداي ماقساتتا پايدالانىلادى
استانا. KAZINFORM - سەناتتىڭ سوڭعى وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە ماۋلەن اشىمبايەۆ ەندى ينفراقۇرىلىم قالاي قولدانىلاتىنى جونىندەگى جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
- ينفراقۇرىلىم تۋرالى قازىر ناقتى بىردەڭە ايتۋ قيىن. ءبىراق وزدەرىڭىز بىلەسىزدەر، قۇرىلتايدا 145 دەپۋتات بولادى. ەكى پالاتا بىرىگىپ جاتىر. جاڭا دەپۋتاتتارعا جانە اپپارات قىزمەتكەرلەرىنە ينفراقۇرىلىم قاجەت بولادى. حالىق كەڭەسىنە دە اكىمشىلىك عيمارات كەرەك. سول سەبەپتى، بارلىق ينفراقۇرىلىم وتە ءتيىمدى پايدالانىلادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول.