سارىبەل تۋريستەردى نەسىمەن تارتادى - بۇقتىرما جاعالاۋىنان فوتورەپورتاج
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى سامار اۋدانىنداعى سارىبەل اۋىلى - بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىندا ورىن تەپكەن دەمالىس ورنى. التىن قۇمدى جاعاجايىمەن، جىلى سۋىمەن جانە كورىكتى تابيعاتىمەن ەرەكشەلەتىن بۇل جەرگە كەلەتىندەر كوپ. الايدا مۇندا دەمالۋشىلار ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان دەۋگە ءالى ەرتە. Kazinform ءتىلشىسى سارىبەلگە بارىپ، بۇگىنگى جاعدايدى ءوز كوزىمەن كورىپ قايتتى.
سارىبەل مەن وسكەمەن قالاسىنىڭ اراسى 200 شاقىرىمداي جول. يرەلەڭدەگەن جولمەن قۇيعىتىپ جۇرە المايسىڭ.
بۇرىلىس- قالتارىسى، ءورى مەن ەڭىسى كوپ بولعاندىقتان كولىكتى بارىنشا ساق جۇرگىزۋ كەرەك.
ال جازدىڭ تۋريستىك ماۋسىمى قىزىپ تۇرعان شاعىندا كولىكتىڭ كوپتىگى دە جىلدام جەتۋىڭىزگە كەدەرگى. سوندىقتان ورتاشا ەسەپپەن وسكەمەننەن سارىبەلگە 2,5-3 ساعاتتاي جول جۇرەسىز.
جولاي توقتاپ، تابيعاتتىڭ اسەم كورىنىستەرىنە كوز سالساڭىز بولادى.
كۇنباعىس القابى دا ەرەكشە ادەمى.
سارىبەلگە جەتپەستەن بۇرىن ميروليۋبوۆكا اۋىلىنا كەلەسىز. بۇل دا بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىنا جاقىن ورنالاسقان ەلدى مەكەن.
وندا دەمالۋشىلارعا قاجەتتى ءتۇرلى زاتتار ساتىلاتىن دۇكەندەردى بايقادىق.
جالپى سامار اۋدانىندا 70-تەن استام دەمالىس بازاسى جۇمىس ىستەيدى. 600 گە جۋىق ءۇي جانە شامامەن 3 000 تۋريسكە ارنالعان ورىن بار ەكەن.
اۋدان اكىمدىگى بيىل سارىبەل اۋىلىندا ينتەرنەت ساپاسىن جاقسارتۋ ماقساتىندا انتەننا- دىڭگەكتى قۇرىلىستار ورناتىلعانىن ءمالىم ەتكەن بولاتىن. الايدا دەمالىس بازالارىندا Wi-Fi-عا قوسىلماساڭىز، ۇيالى تەلەفوننىڭ ينتەرنەتى دۇرىس ۇستامادى.
مىنە جاعالاۋعا دا كەلدىك. شومىلىپ جۇرگەندەر، جاعادا كۇن ساۋلەسىنە قىزدىرىنىپ جاتقاندار از ەمەس.
سۋى جىپ- جىلى، جاعاسى قۇم. بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ ار جاعىندا اسپانمەن استاسقان تاۋلار كوزدىڭ جاۋىن الادى.
جاعالاۋعا جاقىن ماڭدا كولىك قوياتىن ورىن بار. سونىڭ ءدال قاسىندا ەكى اجەتحانا تۇر. اۋىلداعى كادۋىلگى اعاش اجەتحانالار. ءبىراق مۇلدە جوق بولعاننان جاقسى.
\
قوقىس توگەتىن ەكى كونتەينەردى بايقادىق. بالكىم سودان دا شىعار، جاعالاۋدا شاشىلىپ جاتقان قوقىس جوق.
جاعالاۋدان قانداي دا ءبىر تىيىم سالىنعان نەمەسە ەسكەرتۋ جاسالعان بەلگىلەردى كوزىمىز شالمادى. ەسەسىنە سۋ ىشۋگە كەلگەن جىلقىلاردى كوردىك. جاعادا وزدەرىمەن-وزدەرى جايباراقات جايىلىپ ءجۇر. الدە يەسى سۋعا شومىلىپ ءجۇر مە ەكەن؟!
ءدال جاعالاۋدا دۇكەن جوق. الاكول نەمەسە باسقا دا دەمالىس ورىندارىنداعى سياقتى قىزدىرىنىپ جاتقان جەرىڭىزگە كەلىپ، اس-سۋىن ۇسىناتىندار دا جوق مۇندا.
سول ءۇشىن ءىشىپ- جەيتىندى وزىڭىزبەن بىرگە الا كەلگەن ءجون. نەمەسە ەڭ جاقىن دەگەن دۇكەنگە بارىپ، كەرەگىڭىزدى الىپ كەلە الاسىز.
سۋدا ارا-تۇرا كاتەرلەر جۇيتكىپ وتەدى.
قۇمدى جاعالاۋدا ۇلۋ قابىرشاقتارى جاتىر.
بۇل جەرگە حالىقتىڭ كوپتەپ كەلەتىن ءبىر سەبەبى - بۇقتىرمانىڭ سۋى بىردەن تەرەڭدەمەيدى، 100-150 مەترگە دەيىن تاياز بولىپ تۇرادى. سۋدىڭ استى قۇم. سول ءۇشىن بۇل بالا-شاعامەن كەلىپ دەمالۋعا تاپتىرماس ورىن.
قورىتا ايتقاندا، سارىبەلدى دامىتا ءتۇسۋ ءۇشىن تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاساۋعا باسا دەن قويۋ كەرەك. دەمالىس ۇيلەرىن كوپتەپ سالىپ، ۇيالى بايلانىس پەن ينتەرنەت جىلدامدىعى كۇشەيسە قۇبا-قۇپ. سول كەزدە مۇندا كەلەتىندەر سانى الدەقايدا كوبەيەتىنى ءسوزسىز.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى