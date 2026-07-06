KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    سارىبەل تۋريستەردى نەسىمەن تارتادى - بۇقتىرما جاعالاۋىنان فوتورەپورتاج

    وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسى سامار اۋدانىنداعى سارىبەل اۋىلى - بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىندا ورىن تەپكەن دەمالىس ورنى. التىن قۇمدى جاعاجايىمەن، جىلى سۋىمەن جانە كورىكتى تابيعاتىمەن ەرەكشەلەتىن بۇل جەرگە كەلەتىندەر كوپ. الايدا مۇندا دەمالۋشىلار ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالعان دەۋگە ءالى ەرتە. Kazinform ءتىلشىسى سارىبەلگە بارىپ، بۇگىنگى جاعدايدى ءوز كوزىمەن كورىپ قايتتى.

    1
    Фото: Kazinform

    سارىبەل مەن وسكەمەن قالاسىنىڭ اراسى 200 شاقىرىمداي جول. يرەلەڭدەگەن جولمەن قۇيعىتىپ جۇرە المايسىڭ.

    2
    Фото: Kazinform

    بۇرىلىس- قالتارىسى، ءورى مەن ەڭىسى كوپ بولعاندىقتان كولىكتى بارىنشا ساق جۇرگىزۋ كەرەك.

    3
    Фото: Kazinform

    ال جازدىڭ تۋريستىك ماۋسىمى قىزىپ تۇرعان شاعىندا كولىكتىڭ كوپتىگى دە جىلدام جەتۋىڭىزگە كەدەرگى. سوندىقتان ورتاشا ەسەپپەن وسكەمەننەن سارىبەلگە 2,5-3 ساعاتتاي جول جۇرەسىز.

    11
    Фото: Ботакөз Кенжеханқызы/Kazinform

    جولاي توقتاپ، تابيعاتتىڭ اسەم كورىنىستەرىنە كوز سالساڭىز بولادى.

    6
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    كۇنباعىس القابى دا ەرەكشە ادەمى.

    7
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    سارىبەلگە جەتپەستەن بۇرىن ميروليۋبوۆكا اۋىلىنا كەلەسىز. بۇل دا بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ جاعاسىنا جاقىن ورنالاسقان ەلدى مەكەن.

    12
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    وندا دەمالۋشىلارعا قاجەتتى ءتۇرلى زاتتار ساتىلاتىن دۇكەندەردى بايقادىق.

    11
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    جالپى سامار اۋدانىندا 70-تەن استام دەمالىس بازاسى جۇمىس ىستەيدى. 600 گە جۋىق ءۇي جانە شامامەن 3 000 تۋريسكە ارنالعان ورىن بار ەكەن.

    اۋدان اكىمدىگى بيىل سارىبەل اۋىلىندا ينتەرنەت ساپاسىن جاقسارتۋ ماقساتىندا انتەننا- دىڭگەكتى قۇرىلىستار ورناتىلعانىن ءمالىم ەتكەن بولاتىن. الايدا دەمالىس بازالارىندا Wi-Fi-عا قوسىلماساڭىز، ۇيالى تەلەفوننىڭ ينتەرنەتى دۇرىس ۇستامادى.

    17
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    مىنە جاعالاۋعا دا كەلدىك. شومىلىپ جۇرگەندەر، جاعادا كۇن ساۋلەسىنە قىزدىرىنىپ جاتقاندار از ەمەس.

    18
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    سۋى جىپ- جىلى، جاعاسى قۇم. بۇقتىرما سۋ قويماسىنىڭ ار جاعىندا اسپانمەن استاسقان تاۋلار كوزدىڭ جاۋىن الادى.

    14
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    جاعالاۋعا جاقىن ماڭدا كولىك قوياتىن ورىن بار. سونىڭ ءدال قاسىندا ەكى اجەتحانا تۇر. اۋىلداعى كادۋىلگى اعاش اجەتحانالار. ءبىراق مۇلدە جوق بولعاننان جاقسى.

    \

    16
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    قوقىس توگەتىن ەكى كونتەينەردى بايقادىق. بالكىم سودان دا شىعار، جاعالاۋدا شاشىلىپ جاتقان قوقىس جوق.

    15
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    جاعالاۋدان قانداي دا ءبىر تىيىم سالىنعان نەمەسە ەسكەرتۋ جاسالعان بەلگىلەردى كوزىمىز شالمادى. ەسەسىنە سۋ ىشۋگە كەلگەن جىلقىلاردى كوردىك. جاعادا وزدەرىمەن-وزدەرى جايباراقات جايىلىپ ءجۇر. الدە يەسى سۋعا شومىلىپ ءجۇر مە ەكەن؟!

    19
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    ءدال جاعالاۋدا دۇكەن جوق. الاكول نەمەسە باسقا دا دەمالىس ورىندارىنداعى سياقتى قىزدىرىنىپ جاتقان جەرىڭىزگە كەلىپ، اس-سۋىن ۇسىناتىندار دا جوق مۇندا.

    سول ءۇشىن ءىشىپ- جەيتىندى وزىڭىزبەن بىرگە الا كەلگەن ءجون. نەمەسە ەڭ جاقىن دەگەن دۇكەنگە بارىپ، كەرەگىڭىزدى الىپ كەلە الاسىز.

    20
    فوتو: بوتاكوز كەنجەحان قىزى/kazinform

    سۋدا ارا-تۇرا كاتەرلەر جۇيتكىپ وتەدى.

    قۇمدى جاعالاۋدا ۇلۋ قابىرشاقتارى جاتىر.

    بۇل جەرگە حالىقتىڭ كوپتەپ كەلەتىن ءبىر سەبەبى - بۇقتىرمانىڭ سۋى بىردەن تەرەڭدەمەيدى، 100-150 مەترگە دەيىن تاياز بولىپ تۇرادى. سۋدىڭ استى قۇم. سول ءۇشىن بۇل بالا-شاعامەن كەلىپ دەمالۋعا تاپتىرماس ورىن.

    قورىتا ايتقاندا، سارىبەلدى دامىتا ءتۇسۋ ءۇشىن تۋريستەرگە قولايلى جاعداي جاساۋعا باسا دەن قويۋ كەرەك. دەمالىس ۇيلەرىن كوپتەپ سالىپ، ۇيالى بايلانىس پەن ينتەرنەت جىلدامدىعى كۇشەيسە قۇبا-قۇپ. سول كەزدە مۇندا كەلەتىندەر سانى الدەقايدا كوبەيەتىنى ءسوزسىز.

    اۆتور

    بوتاكوز كەنجەحان قىزى

    ايماق شىعىس قازاقستان جاڭالىقتارى
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور