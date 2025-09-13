سارى، اق، قىزىل التىن - قايسىسى قىمباتىراق؟
تازا التىن كۇندەلىكتى قولدانىسقا قولايلى ەمەس: ول وتە جۇمساق، تەز مايىسىپ، ءپىشىنىن ساقتاي المايدى. سوندىقتان 999 سىنامالى تازا التىندى تەك بانكتەردەگى قۇيما نەمەسە مونەتا تۇرىندە كەزدەستىرۋگە بولادى. ال اشەكەي بۇيىمدارىن جاساۋ ءۇشىن التىنعا قوسىمشا مەتال قوسپالارى ليگاتۋرا قوسىلادى. سول ارقىلى سارى، اق جانە قىزىل التىن الىنادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
التىننىڭ ءتۇسى قالاي وزگەرەدى؟
باستاپقى نەگىز - سارى التىن. وعان ءارتۇرلى مەتالدار قوسۋ ارقىلى باسقا تۇستەر الىنادى. قىزىل جانە قىزعىلت رەڭك الۋ ءۇشىن التىنعا مىس قوسىلادى، كەيدە ونىڭ مولشەرى %40 عا دەيىن جەتەدى. مىس تەك ءتۇسىن وزگەرتپەي، التىندى جۇمسارتىپ، ونى وڭدەۋدى جەڭىلدەتەدى.
اق التىن جاساۋ ءۇشىن نيكەل، پلاتينا، كۇمىس جانە پاللادي قولدانىلادى. دەگەنمەن التىننىڭ تابيعي ءتۇسى ساقتالاتىندىقتان، ول ەشقاشان تولىقتاي اق بولمايدى، ازداپ سارعىش رەڭ قالادى. شىن مانىندە زەرگەرلىك اشەكەيلەردىڭ «سۋىق اق» جانە جىلتىر تۇسكە يە بولۋى ولاردى روديمەن قاپتاۋدىڭ ناتيجەسى. رودي اشەكەيلەردى تەك ءساندى ەتىپ قانا قويماي، توزۋعا توزىمدىلىگىن دە ارتتىرادى.
باعا نەگە ءارتۇرلى؟
التىننىڭ قۇنىنا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتەدى: سىناماسى، قولدانىلعان قوسپالاردىڭ قۇرامى، وڭدەۋ قيىندىعى، اشەكەيلەۋ جانە نارىقتاعى سۇرانىس.
قىزىل التىن ءداستۇرلى تۇردە ەڭ ارزان بولىپ سانالادى، سەبەبى ونىڭ قۇرامىنداعى مىس كۇمىسكە قاراعاندا الدەقايدا ارزانىراق. سارى التىن ودان قىمبات، ويتكەنى قۇرامىندا كۇمىس بار جانە ول ساتىپ الۋشىلار اراسىندا كەڭ تارالعان.
ال اق التىن ادەتتە ەڭ قىمبات ءتۇرى بولىپ ەسەپتەلەدى. ونىڭ سەبەبى پلاتينا توبىنا جاتاتىن قىمبات جانە سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدار قولدانىلادى. اق التىن ادەتتە 750 سىنامالى، ال سارى التىن 585 سىنامالى بولىپ كەزدەسەدى. بۇعان قوسا، روديمەن قاپتاۋ پروتسەسى دە باعانى ارتتىرادى: رودي پلاتينادان دا قىمبات، ءارى الەمدە جىلىنا نەبارى شامامەن 22 توننا عانا وندىرىلەدى.
سوندىقتان زەرگەرلىك نارىقتا ەڭ جوعارى باعالاناتىنى - اق التىن، ودان كەيىن سارىسى، ال قىزىل التىن قولجەتىمدى سانالادى.