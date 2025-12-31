ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:41, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سارقىراما توقتاعان كۇن

    استانا. قازاقپارات - نياگارا سارقىراماسى قىستا ءجيى «مۇز ساۋىتىن» جامىلعانداي اسەر قالدىرادى. ءبىراق سۋ اعىنى تولىق توقتاپ قالۋى - وتە سيرەك قۇبىلىس.

    سارقىراما
    Фото: egemen.kz

    تاريحتا سارقىراما ءبىر- اق رەت، ناقتىراق ايتساق 1848 -جىلدىڭ 29 -ناۋرىزىندا توقتاعان. سونىڭ سالدارىنان سۋ كولەمى كۇرت ازايىپ، سارقىرامادان شامامەن 30-40 ساعات بويى وتە ماردىمسىز عانا سۋ اققان. ەڭ قىزىعى - سول كۇنى جەرگىلىكتى جۇرت بۇرىن قۇلاققا سىڭگەن گۇرىلدىڭ ورنىنا قورقىنىشتى تىنىشتىق ورناعانىن جازعان.

    بەكزات قۇلشار

    egemen.kz

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
