14:41, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
سارقىراما توقتاعان كۇن
استانا. قازاقپارات - نياگارا سارقىراماسى قىستا ءجيى «مۇز ساۋىتىن» جامىلعانداي اسەر قالدىرادى. ءبىراق سۋ اعىنى تولىق توقتاپ قالۋى - وتە سيرەك قۇبىلىس.
تاريحتا سارقىراما ءبىر- اق رەت، ناقتىراق ايتساق 1848 -جىلدىڭ 29 -ناۋرىزىندا توقتاعان. سونىڭ سالدارىنان سۋ كولەمى كۇرت ازايىپ، سارقىرامادان شامامەن 30-40 ساعات بويى وتە ماردىمسىز عانا سۋ اققان. ەڭ قىزىعى - سول كۇنى جەرگىلىكتى جۇرت بۇرىن قۇلاققا سىڭگەن گۇرىلدىڭ ورنىنا قورقىنىشتى تىنىشتىق ورناعانىن جازعان.
بەكزات قۇلشار
egemen.kz