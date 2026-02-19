ساربازدىڭ جاعىن سىندىرعان بورىشتاسى ايىپپۇلمەن قۇتىلۋى مۇمكىن - زاڭگەر پىكىرى
استانا. KAZINFORM - وتارداعى اسكەري بولىمدە سوققىعا جىعىلىپ، جاعى سىنعان سارباز ەسبول قاپار ءىسى جانە وسى ىسكە قاتىستى كۇدىكتىنىڭ زاڭ اياسىنداعى جاۋاپكەرشىلىگى تۋرالى زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور ايسانا سمان پىكىر ءبىلدىردى.
ماماننىڭ سوزىنشە، مۇنداي ىستەردە الدىمەن سوت-مەديتسينالىق ساراپتاما تاعايىندالىپ، جاراقاتتىڭ قانشالىقتى اۋىر دەڭگەيدە ەكەنى انىقتالادى.
سونىمەن قاتار، كۇدىكتى قۇقىقبۇزۋشىلىقتى قانداي نيەتپەن، قانداي جاعدايدا، نەشە ادام بولىپ جاساعانى جانە ت. ب. فاكتورلار ەسكەرىلەدى. تەرگەۋ بارىسىندا وسى سەكىلدى فاكتىلەر مەن دالەلدەردى جيناعان سوڭ، ق ر ق ك اسكەري پوليتسياسى ءىس ماتەريالدارىن سوتقا جىبەرەدى. تۇپكىلىكتى شەشىمدى سوت قابىلدايدى.
- اتالعان ىستە كۇدىكتى ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ مىنا باپتارى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلۋى ىقتيمال: 106-باپ (دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىر زيان كەلتىرۋ)؛ 107-باپ (دەنساۋلىققا قاساقانا اۋىرلىعى ورتاشا زيان كەلتىرۋ)؛ 108-باپ (دەنساۋلىققا قاساقانا جەڭىل زيان كەلتىرۋ)؛ 109-باپ (ۇرىپ- سوعۋ). بۇل ءىس وسى باپتاردىڭ قايسىسىنا جاتاتىنىن تەرگەۋ انىقتايدى. سوت كۇدىكتىگە قىلمىسىنىڭ اۋىرلىعىنا بايلانىستى ايىپپۇل، قوعامدىق جۇمىس نەمەسە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىنداۋى مۇمكىن، - دەيدى ا. سمان.
سونداي-اق زاڭگەر جابىرلەنۋشىنىڭ ماتەريالدىق شىعىندى ءوندىرىپ الۋعا قۇقىلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن وقيعانىڭ ءمان جايىن تولىق جازعانبىز. زارداپ شەككەن ساربازدىڭ تۋىستارى تاراتقان اقپاراتقا ساي، ونى سەرجانت تەمىرمەن ۇرىپ، جاعىن سىندىرعان. الايدا سەرجانتتىڭ ءوزى مۇنى جوققا شىعارىپ، جاراقات العان سارباز ءوزى سەكىلدى قاتارداعى جاۋىنگەرمەن توبەلەسكەنىن ايتقان ەدى.
ال ق ر قارۋلى كۇشتەرى اسكەري پوليتسياسى باس باسقارماسى اسكەري قىزمەتشىگە قاتىستى كۇش قولدانۋ فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن.
سونىمەن قاتار، بۇعان دەيىن وتارداعى اسكەري بولىمدە جاعى سىنعان ساربازدىڭ جاعدايى تۋرالى جازعانبىز.
ادام قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىل وتاردا جاعى سىنعان ساربازعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى وسى وقيعاعا بايلانىستى ءۇش كوماندير مەن ورىنباسارى قىزمەتىنەن بوساتىلعانىن ءمالىم ەتتى.
ال كۇدىكتى رەتىندە جابىرلەنۋشىنىڭ بورىشتاسى ايىپتالىپ، ۇستىنەن قىلمىستىق ءىس قوزعالعانىن حابارلاعان ەدىك.
