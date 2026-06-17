ساربازدارعا كيىك ەتى بەرىلە مە
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس كۋلۋارىندا ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىستار جونىندەگى ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ كيىك ەتى كونسەرۆىلەرىن اسكەردەگى اس مازىرىنە ەنگىزۋ تۋرالى جۋرناليستەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
- ساربازداردىڭ تاماقتانۋ نورماسىندا كونسەرۆىلەر جوق. كادىمگى تابيعي ەتپەن پىسكەن تاعامدار بەرىلەدى. ءسىز ايتقان ماسەلە قارالىپ جاتقان جوق، - دەدى ول.
اسقار مۇستابەكوۆتىڭ سوزىنشە، پوليگونعا بارۋ سەكىلدى ساپارلارعا شىققاندا، ساربازدارعا قۇرعاق تاعامدار ۇسىنىلادى. مۇنداي تاماقتى دا جاۋاپتى ماماندار بەكىتكەن. ال كونسەرۆىلەنگەن كيىك ەتىن بەرۋ جوسپاردا جوق.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اسكەرگە شاقىرتۋ حابارلاماسىن ەلەمەگەندەرگە قانداي شارا قولدانىلاتىنىن جازعانبىز.