ساراپشىلار تۇنگە قالعان لاس ىدىس قانداي اۋرۋلارعا اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - اس ىدىستى تۇنگە قالدىرۋ اس ءۇي راكوۆيناسىن كوزگە كورىنبەيتىن، ءبىراق ادام دەنساۋلىعىنا اسا قاۋىپتى باكتەريالاردىڭ وشاعىنا اينالدىرۋى مۇمكىن. ميكروبيولوگتار مۇنداي ورتا تاعامنان ۋلانۋ مەن ءتۇرلى جۇقپالى اۋرۋلاردىڭ قاۋپىن ارتتىراتىنىن ەسكەرتەدى. بۇل تۋرالى Dailymail.co.uk اقپارات اگەنتتىگى حابارلايدى.
ميكروبيولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، تاباقتار مەن اس قۇرالدارىن سۋعا ءجىبىتىپ قويۋ كەزىندە پايدا بولاتىن جىلى ءارى ىلعالدى ورتا زياندى ميكرواعزالاردىڭ تەز كوبەيۋىنە قولايلى جاعداي جاسايدى. سونىڭ سالدارىنان جۇقتىرۋ قاۋپى دە ارتا تۇسەدى.
«ميكروبيولوگ رەتىندە اس ءۇي راكوۆيناسىن ميكروبتار جينالىپ، وڭاي تارالاتىن ورىن دەپ سانايمىن»، - دەيدى «ميكروبتار كودى» كىتابىنىڭ اۆتورى دجەيسون تەترو Reader’s Digest باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، زەرتتەۋلەر اس ءۇي راكوۆينالارىندا ناجىستىك كوليفورمدار، تاعام ارقىلى جۇعاتىن پاتوگەندەر، سونداي-اق تەرىدە كەزدەسەتىن باكتەريالار سياقتى ءتۇرلى زياندى ميكرواعزالاردىڭ جينالاتىنىن كورسەتكەن. كارديفف مەتروپوليتەن ۋنيۆەرسيتەتى ۇلىبريتانياداعى 46 ۇيدە جۇرگىزگەن زەرتتەۋ بارىسىندا اس ءۇي بەتتەرىنەن الىنعان جاعىندىلاردى تالداپ، راكوۆينالاردا اس ءۇيدىڭ وزگە بولىكتەرىنە قاراعاندا باكتەريالار الدەقايدا كوپ بولاتىنىن انىقتاعان.
ساراپشىلار مۇنىڭ باستى سەبەپتەرىنىڭ ءبىرى شيكى تاعامدى دايىنداۋ كەزىندە راكوۆينانىڭ ءجيى قولدانىلۋى ەكەنىن ايتادى. ماسەلەن، كوپ ادام قۇستى پىسىرەر الدىندا جۋۋدى ادەتكە اينالدىرعان. الايدا مۇنداي ارەكەت باكتەريالاردىڭ اس ۇيگە كەڭىنەن تارالۋىنا جول اشادى.
ەڭ ءجيى انىقتالعان ميكرواعزالاردىڭ قاتارىندا E.coli ،Enterobacter cloacae جانە Klebsiella pneumoniae بار. ومىرگە قاۋىپتى E.coli باكتەرياسى كوبىنە دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋىن، قۇسۋدى جانە ءىش ءوتۋدى تۋدىرادى. سونىمەن قاتار بيىل جاريالانعان ءبىر زەرتتەۋ بۇل باكتەريانى 50 جاسقا دەيىنگى ادامدار اراسىندا توق ىشەك قاتەرلى ىسىگىنىڭ الاڭداتارلىق وسىمىمەن بايلانىستىرعان.
نەگە ىدىستى تۇنگە راكوۆينادا قالدىرۋعا بولمايدى؟
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، لاس ىدىستى تۇنگە راكوۆينادا قالدىرۋ دەنساۋلىققا قاۋىپتى. سەبەبى راكوۆينا باكتەريالار وتە تەز كوبەيەتىن ەڭ قولايلى ورىنداردىڭ ءبىرى. ىدىستى جىلى سۋعا سالىپ قويۋ كەزىندە جىلى ءارى ىلعالدى ورتا پايدا بولادى. مۇنداي جاعدايدا قاۋىپتى باكتەريالار تەز ءوسىپ، ادامعا اۋىر اۋرۋ جۇقتىرۋى مۇمكىن.
سونىڭ ءبىرى E. coli باكتەرياسى. ول اعزاعا تۇسسە:
قاتتى ءىش ءوتۋ،
قۇسۋ،
دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋى سياقتى بەلگىلەر تۋعىزادى.
كەي جاعدايلاردا بۇل باكتەريا وتە قاۋىپتى، ءتىپتى ولىمگە اكەلۋى مۇمكىن.
قۇرعاق قالدىرساڭ دا قاۋىپ بار
نەۆادا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ مامانى دوكتور برايان لابۋستىڭ ايتۋىنشا:
قۇرعاق جەردە باكتەريالار كوبەيمەگەنىمەن،
ولار ءتىرى قالىپ، كەيىن قايتادان كوبەيە الادى؛
تاعام قالدىقتارى جاندىكتەردى تارتىپ، باكتەريالاردى اس ءۇيدىڭ باسقا جەرىنە تاراتادى.
قالاي ساقتانۋعا بولادى؟
ماماندار مىنا كەڭەستەردى ۇسىنادى:
مۇمكىن بولسا، ىدىستى بىردەن جۋىپ قويۋ؛
نەمەسە ىدىس جۋاتىن ماشينانى پايدالانۋ ونداعى جوعارى تەمپەراتۋرا باكتەريالاردى جويادى؛
اس ءۇي ىسقىشتارىن ءجيى جۋىپ، ىدىس جۋاتىن ماشينادا نەمەسە ميكروتولقىندى پەشتە قىزدىرىپ تازالاۋ؛
شيكى ەتتى جۋماۋ، سەبەبى سۋ شاشىراپ، باكتەريالار ۇستەلگە، ىدىسقا، باسقا تاعامدارعا تاراۋى مۇمكىن.
نەلىكتەن بۇل ماڭىزدى؟
ۇلى بريتانيادا جىل سايىن 2,4 ميلليونعا دەيىن ادام تاعامنان ۋلانادى. تەك مەرەكە كۇندەرىنىڭ وزىندە ونداعان مىڭ ادام دارىگەرگە جۇگىنەدى. تاعامنان ۋلانۋدىڭ ەڭ ءجيى سەبەبى كامپيلوباكتەريوز باكتەرياسى. ول كوبىنە:
ديارەيا،
جۇرەك اينۋ،
قۇسۋمەن كورىنەدى جانە ادەتتە ءبىر اپتادا باسىلادى.
الايدا:
بالالار،
قارتتار،
يممۋنيتەتى ءالسىز ادامدار ءۇشىن
مۇنداي ينفەكتسيالار ومىرگە قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار تاعامنان ۋلانۋ مەملەكەتكە دە ۇلكەن شىعىن كەلتىرەدى. ۇلىبريتانيادا جىل سايىن شامامەن 900 ميلليون فۋنت جۇمسالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ايەل شالا پىسكەن ەت پەن جۋىلماعان جەمىس-جيدەكتەردىڭ سالدارىنان مەنينگيتكە شالدىققانىن جازدىق. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ليستەريوز كوبىنە شيكى نەمەسە شالا پىسكەن ەتتەن، سونداي-اق جۋىلماعان كوكونىس پەن جەمىس-جيدەكتەن جۇعاتىن قاۋىپتى باكتەريالىق ينفەكسيا. دەرت جۇيكە جۇيەسىن زاقىمداپ، مەنينگيتكە دەيىن اسقىنۋى مۇمكىن. ماماندار تاعامدى تولىق تەرميالىق وڭدەۋدەن وتكىزىپ، جەمىس-جيدەكتەردى مىندەتتى تۇردە مۇقيات جۋۋدى ەسكەرتەدى.