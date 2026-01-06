ساراپشىلار 2026 -جىلى ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتاردى اتادى
استانا. KAZINFORM - ساراپشىلار 2026 -جىلى ەڭبەك نارىعىندا ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە بولاتىن ماماندىقتاردى انىقتادى. ەڭ وزەكتى سالالاردىڭ قاتارىندا IT جانە جۇمىسشى ماماندىقتار الدىڭعى ورىندا تۇر، دەپ جازدى 24 kg.
بيىلعى جىلى ەڭبەك نارىعىندا سيفرلىق ماماندار مەن قولدانبالى كاسىپ يەلەرىنە دەگەن جوعارى سۇرانىس قاتار ساقتالاتىنى اتاپ ءوتىلدى. جۇمىس بەرۋشىلەر كاسىبي داعدىلاردى بەيىمدەلگىشتىكپەن جانە زاماناۋي تەحنولوگيالارمەن جۇمىس ىستەي الۋ قابىلەتىمەن ۇشتاستىرا بىلەتىن قىزمەتكەرلەردى كوبىرەك ىزدەي باستادى.
hh.ru دەرەكتەرىنە سايكەس، 2026 -جىلى ەڭ سۇرانىسقا يە ماماندىقتار قاتارىندا باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ ازىرلەۋشىلەرى، كيبەرقاۋىپسىزدىك جانە دەرەكتەرمەن جۇمىس ىستەيتىن ماماندار، سونداي-اق جۇمىسشى جانە جاپپاي كاسىپ يەلەرى بولادى.
ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، بارلىق سالا ءۇشىن باستى ءۇردىس - سيفرلىق داعدىلاردى (ونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكتپەن، باعدارلامالىق جاساقتامامەن، جابدىقتارمەن جانە دەرەكتەرمەن جۇمىس ىستەۋ) سىني ويلاۋ مەن بەيىمدەلگىشتىك سياقتى يكەمدى داعدىلارمەن ۇشتاستىرا الاتىن ماماندارعا دەگەن قاجەتتىلىك.
IT سالاسىندا باعدارلامالىق جاساقتاما ازىرلەۋشىلەرى كوش باستاپ تۇر. اسىرەسە كۇردەلى جۇيەلەردى كوممەرتسيالىق نەگىزدە ازىرلەۋ تاجىريبەسى بار fullstack جانە Java-ازىرلەۋشىلەر جوعارى سۇرانىسقا يە. كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ماماندارعا دەگەن سۇرانىس تا ايتارلىقتاي ارتتى. بۇل كيبەرقاۋىپتەردىڭ كۇشەيۋىمەن جانە بيزنەستىڭ جاپپاي سيفرلانۋىمەن بايلانىستى. سونىمەن قاتار، دەرەكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ شەشىم قابىلداۋعا كومەكتەسەتىن data scientist ماماندارى، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت پەن ماشينالىق وقىتۋ ينجەنەرلەرى دە وزەكتىلىگىن ساقتاپ وتىر.
سونىمەن قاتار، بىلىكتىلىك پەن ارنايى رۇقساتتاردى تالاپ ەتەتىن جۇمىسشى ماماندىقتارعا دەگەن سۇرانىس جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. الدىڭعى قاتاردا سلەسارلار، ماشينيستەر، دانەكەرلەۋشىلەر، مونتاجشىلار، اۆتوسلەسارلار مەن مەحانيكتەر تۇر. بۇل ماماندىقتار بويىنشا جۇزدەگەن مىڭ بوس جۇمىس ورىندارى جاريالانعان.
بۇدان بولەك، كۋرەرلەر، جۇرگىزۋشىلەر، ساتۋشىلار، اكىمشىلەر، ءارتۇرلى جۇمىسشىلار مەن تاپسىرىس جيناۋشىلار سياقتى جاپپاي ماماندىقتار رەسەي ەڭبەك نارىعىنداعى جالپى كادر سۇرانىسىنىڭ شامامەن جارتىسىن قۇراپ وتىر جانە ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، 2026 -جىلى دا ەڭ قاجەت ماماندىقتاردىڭ قاتارىندا قالا بەرەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالادى. 2025 -جىلى پرومت-ينجەنەرينگ دەگەن جاڭا ماماندىق پايدا بولدى.