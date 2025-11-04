ساراپشى: «ناۋرىز» باعدارلاماسى باسپاناعا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىننەن باستاپ «وتباسى بانك» سايتىندا «ناۋرىز» جانە «ناۋرىز جۇمىسكەر» باعدارلامالارى بويىنشا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى. باستى شارت - سوڭعى بەس جىلدا ءوتىنىم بەرۋشىنىڭ جانە ونىڭ وتباسى مۇشەلەرىنىڭ اتىنا تۇرعىن ءۇي تىركەلمەگەن بولۋى ءتيىس.
يپوتەكا ساراپشىسى جادىرا ساتىمبەكوۆانىڭ ايتۋىنشا، جاڭا ۇيلەردى تاڭداعان جاعدايدا باستاپقى جارنا كولەمى كەمىندە %10، ال ەكىنشى نارىقتاعى پاتەر ءۇشىن %20 دان باستالادى.
- باعدارلامالار بويىنشا «باسپانا ماركەت» پورتالىنداعى ۇيلەر تاڭدالۋى مۇمكىن. «وتباسى بانكىندە» دەپوزيت بولسا، ۇمىتكەر «ناۋرىز» باعدارلاماسىنا قاتىسا الادى. ءوتىنىم بەرۋ ونلاين، ەتسق ارقىلى. ۇمىتكەرلەردى ۇپاي بويىنشا ىرىكتەيدى. دەپوزيتتىڭ جىلىنا بايلانىستى بالل قوسىلادى، 35 جاسقا دەيىنگى ۇمىتكەرلەرگە نەمەسە بالالارى بارلارعا قوسىمشا ۇپاي بەرىلەدى. ىرىكتەۋ قورىتىندىسى 3 كۇن ىشىندە جاريالانادى، - دەيدى ساراپشى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ال «ناۋرىز جۇمىسكەر» باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلار كونكۋرسسىز ءوتىنىم بەرە الادى.
- جۇمىسشى ماماندىقتارى بويىنشا ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتار جۇمىس ورنىنان انىقتاما اكەلىپ ءوتىنىش بەرە الادى. الەۋمەتتىك وسال توپقا جاتقاندار %7 بەن، ستاندارتتى كليەنتتەر %9 بەن يپوتەكا الادى. تالاپقا ساي كەلمەيتىن قاتىسۋشىلاردى جۇيە اۆتوماتتى تۇردە وتكىزبەيدى. سونداي-اق، بانك ءوتىنىم بەرۋشىنىڭ تولەم قابىلەتىن تەكسەرەدى. كونكۋرستان وتكەن ازاماتتارعا ءۇيدى تاڭداپ، نەسيە راسىمدەۋگە 6 اي بەرىلەدى. جالپى باعدارلاما 7 جىلعا ارنالعان، - دەيدى جادىرا ساتىمبەكوۆا.
ساراپشى اتاپ وتكەندەي، «وتباسى بانك» ارقىلى ۇسىنىلعان جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا شارالارى ازاماتتارعا باسپاناعا قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرۋدا، اسىرەسە اسكەري قىزمەتكەرلەر مەن ايەلدەر ءۇشىن ماڭىزدى مۇمكىندىكتەر ۇسىنىلىپ جاتىر.
- ۇكىمەتتىڭ شەشىمىمەن جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكا كولەمى 500 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ۇلعايتىلدى. وسى شارالار ارقىلى «اسكەري باسپانا» باعدارلاماسى قايتا ىسكە قوسىلىپ، جىل سايىن 7 مىڭعا جۋىق اسكەري قىزمەتكەردىڭ وتباسى قايتالاما نارىقتان پاتەر ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىنە يە بولدى. سونىمەن قاتار ايەلدەرگە ارنالعان «ۇماي باعدارلاماسى» بويىنشا العاشقى جانە ەكىنشى نارىقتاعى ۇيلەردى ەلدىڭ كەز كەلگەن وڭىرىنەن الۋ مۇمكىندىك بار. نەگىزگى شارت - العاشقى جارنانى %20 عا دەيىن «وتباسى بانكتە» دەپوزيتكە ورنالاستىرۋ. كونكۋرستىق ىرىكتەۋ كەزىندە شوتتاعى جيناقتالعان قاراجاتتىڭ كولەمى ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەيدى ساراپشى.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى «وتباسى بانك» 60 مىڭ ادامعا جالپى سوماسى 1,2 تريلليون تەڭگەگە جۋىق نەسيە بەرگەن. باعدارلاما قايتا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن قانشا باسپانا بەرىلەتىنى كەلەسى اپتادا بەلگىلى بولادى.
وتباسى بانك «ناۋرىز» باعدارلاماسى بويىنشا كرەديت بەرۋ ءۇشىن KASE دەن 102,7 ميلليارد تەڭگە تارتتى.