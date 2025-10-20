ساراپشى: بىرنەشە پاتەرى بار ادامدار ءۇشىن جاڭا باسپانا الۋ قيىندايدى
استانا. KAZINFORM - قارجىگەر، باسپانا ساراپشىسى باتىرحان ەلەمەس قازىرگى يپوتەكالىق جاعداي مەن تۇرعىن ءۇي نارىعىنداعى وزگەرىستەرگە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، ەلدەگى ەكونوميكالىق جانە قارجىلىق شەشىمدەر باسپانا باعاسىنا تىكەلەي اسەر ەتىپ وتىر.
- قۇرىلىس كومپانيالارىنا جانە تۇرعىن ءۇي باعدارلامالارىنا بولىنەتىن قارجى كولەمى ەكى ەسەگە ارتتى. بۇل ءوز كەزەگىندە نارىقتاعى قوزعالىستى جانداندىرادى. مەنىڭ ويىمشا، استانا، الماتى جانە شىمكەنت سياقتى ءىرى قالالاردا باعا تۇسپەيدى، تەك تۇراقتالادى. ال وڭىرلەردە 10-15 پايىز شاماسىندا تومەندەۋ بولۋى مۇمكىن، - دەيدى باتىرحان ەلەمەس Jibek Joly تەلەارناسىنداعى «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
قارجىگەردىڭ سوزىنشە، سوڭعى ايلاردا ۇلتتىق بانكتىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەنى 18 پايىزعا دەيىن كوتەرۋى جانە يپوتەكالىق نەسيەگە قويىلعان 20 پايىزدىق شەكتەۋ بانكتەردىڭ نارىقتاعى بەلسەندىلىگىن تومەندەتتى.
- بۇعان دەيىن مولشەرلەمە 25 پايىز بولعان ەدى، كەيىن 20 پايىزعا ءتۇسىرىلدى. ءبىراق باسقا بانكتەر ءۇشىن بۇل ءتيىمسىز جاعداي. سەبەبى ولار ۇلتتىق بانكتەن 18 پايىزبەن قارجى الىپ، 20 پايىزبەن يپوتەكا بەرۋ ارقىلى تابىس كورە المايدى. سوندىقتان قازىر بانكتەر يپوتەكا ۇسىنۋعا اسا قۇلىقتى ەمەس. وسىدان كەيىن الەۋمەتتىك جەلىلەردە تۇرعىنداردىڭ نارازىلىعى كۇشەيىپ، «ەندى باسپانا الا المايمىز» دەگەن پىكىرلەر كوبەيدى، - دەيدى ساراپشى.
دەگەنمەن، پرەزيدەنت پەن پرەمەر-ءمينيستردىڭ كەزدەسۋى مەن تاپسىرمالارىنان كەيىن جاعداي بىرتىندەپ تۇراقتالا باستادى. ۇكىمەتتىڭ جاڭا ەكونوميكالىق رەفورمالارى اياسىندا «7-20-25» باعدارلاماسى «7-30-35» فورماتىنا اۋىسىپ، يپوتەكا مەرزىمى 20 جىلدان 30 جىلعا دەيىن ۇزارتىلماق.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، جاڭا رەفورمالار باسپاناسىز جۇرگەن الەۋمەتتىك توپتار ءۇشىن پايدالى بولماق.
- پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسىنان كەيىن پاتەر الۋ مۇمكىندىگى، اسىرەسە الەۋمەتتىك ساناتتاعى ازاماتتار ءۇشىن ساقتالىپ قالدى. قارجىلاندىرۋ كولەمى دە ۇلعايادى. ءبىراق بىرنەشە پاتەرى بار ادامدار ءۇشىن جاڭا باسپانا الۋ قيىندايدى، ويتكەنى نارىقتىق يپوتەكاعا قولجەتىمدىلىك شەكتەلەدى. قازىر ەڭ باستىسى - جاڭا باعدارلامالاردىڭ ىسكە قوسىلۋىن كۇتۋ. مەنىڭ ويىمشا، بۇل شەشىم دۇرىس باعىتتاعى قادام، - دەيدى قارجىگەر.
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت بەكتەنوۆكە ۇكىمەتتىڭ ەكونوميكالىق باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋعا قاتىستى تاپسىرما بەردى.
ارتىنشا ۇكىمەت ماكروەكونوميكالىق تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكونوميكالىق رەفورمالاردىڭ تەرىس سالدارىن بارىنشا ازايتۋ باعىتىندا شارالار قابىلدادى. سوعان سايكەس، حالىق ءۇشىن يپوتەكالىق نەسيە كولەمى ەكى ەسە ۇلعايادى، بۇل تۇرعىن ۇيگە قولجەتىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.