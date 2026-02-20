ساراپشى التىن باعاسى 95 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - قارجى ساراپشىسى ايبار ولجايەۆ كەيىنگى ۋاقىتتا التىن باعاسى كوتەرىلىپ كەلە جاتقانىن، بۇل قۇبىلىسقا قانداي فاكتورلار اسەر ەتىپ وتىرعانىن جانە الداعى ۋاقىتتا قانداي وزگەرىس بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قازىرگىدەي گەوساياسي جاعداي تۇسىنىكسىز بولىپ تۇرعان شاقتا التىن قورعانىس اكتيۆى سانالادى.
«قازىرگى جاعداي تۇسىنىكسىز بولعاندىقتان ينۆەستورلار التىنعا اۋىسادى. سوندىقتان التىن باعاسى كوتەرىلدى. باعا قاتتى كوتەرىلگەن كەزدە ينۆەستورلار پايدا تابۋ ءۇشىن التىندى ساتا باستادى، سوندىقتان باعاسى تومەندەدى»، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، قىتاي مەن تايۆان، ا ق ش پەن يران اراسىندا گەوساياسي جاعداي شيەلەنىسە تۇسسە، التىننىڭ باعاسى 95 مىڭ تەڭگەگە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
«جىل باسىندا تاريحي كورسەتكىش جاڭارعان ەدى. قازىرگى كورسەتكىش تە جوعارى. تاعى گەوساياسي وزگەرىس بولسا، التىن باعاسى وسە بەرۋى مۇمكىن»، - دەدى ايبار ولجايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك مالىمەتىنشە، كەيىنگى كۇندەردەگى كورسەتكىش مىناداي (1 گرام التىننىڭ قۇنى):