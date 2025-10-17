سارا نازاربايەۆا ساۋىردەن بەرى الماتىدا ەم قابىلداپ جاتىر - ۇكىباي
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەر مەن كەيبىر ب ا ق-تا سارى نازاربايەۆانىڭ دەنساۋلىعى مەن قازىرگى جاعدايىنا قاتىستى ءتۇرلى اقپارات تاراپ جاتىر.
قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى ايدوس ۇكىباي وسىعان بايلانىستى رەسمي تۇسىنىك بەردى.
- سارا الپىس قىزى نازاربايەۆا ءساۋىر ايىنان باستاپ الماتى قالاسىنداعى پرەزيدەنت ءىس باسقارماسى مەديتسينالىق ورتالىعىنا قاراستى ۇلتتىق گوسپيتالدە ەم قابىلداپ كەلەدى. بارلىق مەديتسينالىق شارا بەكىتىلگەن ستاندارتتارعا ساي جانە وتاندىق مامانداردىڭ باقىلاۋىندا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر، - دەدى ايدوس ۇكىباي.
ول سونداي-اق ب ا ق وكىلدەرى مەن الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارىن سارا نازاربايەۆانىڭ ەسىمىن تەكسەرىلمەگەن اقپاراتپەن بايلانىستىرماۋعا، نەگىزسىز پايىم تاراتپاۋعا ۇندەدى.
- مالىمەتتەردى تەك رەسمي دەرەككوزدەردەن الۋلارىڭىزدى سۇرايمىن، - دەدى ۇكىباي.