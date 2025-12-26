«ساق ستيلىندەگى» نومينالى 500 تەڭگەلىك بانكنوتالار اينالىمعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇلتتىق بانكى 2025 -جىلعى 25 - جەلتوقساننان باستاپ جاڭا ديزاينداعى نومينالى 500 تەڭگەلىك بانكنوتتاردى اينالىمعا شىعاراتىن بولدى.
بانك مالىمەتىنە سايكەس، بۇل «ساق ءستيلى» سەرياسىمەن شىققان بەسىنشى بانكنوتا. ول كوشپەندىلەر مادەنيەتىنەن بۇگىنگى قازاقستاننىڭ بىرەگەي مۇراسىن قامتىپ، ءداستۇرلى قازاقى ويۋ- ورنەكتىڭ ءتۇپ تامىرى سانالاتىن «ساق ءستيلى» ەلەمەنتتەرىنە نەگىزدەلگەن.
- جاڭا بانكنوتا 2026 -جىلدىڭ ەكىنشى توقسانىندا جاپپاي قولدانىسقا شىعا باستايدى. سەبەبى اقشانى ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىنە جەتكىزۋ ءۇشىن جانە بانكوماتتار، تەرمينالدار جانە باسقا كاسسالىق تەحنيكا ءتارىزدى جابدىقتاردى بەيىمدەۋ ءۇشىن قوسىمشا ۋاقىت قاجەت، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
بانكنوتتاردىڭ ءتۇسى - كوك. ونىڭ بەت جاعىندا مىنا زاتتار بەينەلەنگەن:
- كوكتە قالىقتاعان قۇسپەن «بايتەرەكتىڭ» بۇتاعى (ەسىك قورعانى، ب. ز. د. 5-4 ع ع. التىن ادام باس كيىمىنىڭ اشەكەيى، تابيعات پەن نانىم بايلانىسىنىڭ قاسيەتتى ماعىناسى)؛
- د ن ق سپيرالىن جانە ادامنىڭ تابيعاتپەن بايلانىسىن بىلدىرەتىن ويۋ- ورنەكپەن بەزەندىرىلگەن شەكسىزدىك سيمۆولى؛
- ارتەفاكت - ارقاردىڭ باسى تۇرىندەگى اشەكەيدىڭ فراگمەنتى (بەرەل قورعانى، ب. ز. د. 8-7 ع ع. , ش ق و).
ال بانكنوتتىڭ ارتقى جاعىندا:
- ويۋ-ورنەكپەن كومكەرىلگەن قالقان اياسىندا بەينەلەنىپ تۇرعان قازاقستاندا مەكەندەيتىن ارقار؛
- نەگىزگى بەينەنىڭ ارتىندا بىرنەشە ماعىنا بەرەتىن قازاقى ويۋ-ورنەك ورنالاسقان:
• «قالقان» - قۇندىلىقتار قورعانىن بىلدىرەدى،
• ەجەلگى سيمۆول - دۇنيەنىڭ ءتورت قۇبىلاسى،
• ورتاسىندا جاسامپاز ەنەرگيانىڭ نىشانى رەتىندە كۇن بەلگىسى بەينەلەنگەن.
- بانكنوتتىڭ ورتاسىندا قازاقي «شەكسىزدىك» ويۋ- ورنەگىنىڭ كونتۋرى سالىنىپ، ونىڭ ىشىندە «مۇزتاۋ» تاۋىنىڭ لاندشافتىق كورىنىسى بەينەلەنگەن.
- نومينالى 500 تەڭگەلىك جاڭا بانكنوتتار 2025 -جىلعى 25 -جەلتوقساننان باستاپ اينالىسقا ەنگىزىلەدى جانە اينالىستا جۇرگەن 2017 -جىلعى ۇلگىدەگى نومينالى 500 تەڭگەلىك ۇلتتىق ۆاليۋتا بانكنوتتارىمەن (بۇدان ءارى - ەسكى ۇلگىدەگى بانكنوت) ەكى جىل بويى اۋىستىرىلادى. ياعني، ەسكى ۇلگىدەگى بارلىق بانكنوت ەكى جىل ىشىندە اينالىستان بىرتىندەپ الىنادى. تيىسىنشە، وسى كەزەڭدە ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەرگە (بۇدان ءارى - ەدب) نەمەسە قۇب فيليالدارىنا بارىپ، ەسكى ۇلگىدەگى بانكنوتتاردى جاڭا بانكنوتتارعا ايىرباستاۋى قاجەت ەمەس، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا جانە ەسكى ۇلگىدەگى بانكنوتتاردىڭ اينالىستا قاتار ءجۇرۋ كەزەڭى 2025 -جىلعى 25 -جەلتوقساننان باستاپ 2027 -جىلعى 24 -جەلتوقسانعا دەيىنگى ارالىقتى قامتيدى.
بۇل كەزەڭ اياقتالعان سوڭ، ياعني 2027 -جىلعى 25 -جەلتوقساننان باستاپ، بارلىق بانك پەن قازپوشتادا ەسكى ۇلگىدەگى بانكنوتتاردى 3 جىل ىشىندە، ياعني 2030 -جىلعى 24 - جەلتوقسانعا دەيىن جاڭا ۇلگىدەگى بانكنوتتارعا ايىرباستاۋعا مۇمكىندىك بار. ال قۇب فيليالدارىندا ولاردى مەرزىمسىز ايىرباستاۋعا بولادى.
- جاڭا ۇلگىدەگى (2025 -جىلعى) جانە ەسكى ۇلگىدەگى (2017 -جىلعى) بانكنوتتار اينالىستا قاتار جۇرەتىن كەزەڭدە زاڭدى تولەم قۇرالى بولىپ سانالادى. تولەمدەر مەن اۋدارىمداردىڭ بارلىق ءتۇرىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن، بانك شوتتارىنا اۋدارۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بۇكىل اۋماعىندا ولاردى قۇنىنا قاراي قابىلداۋنۋى مىندەتتى ەكەنىن اتاپ وتەمىز. جاڭا بانكنوتتار ەلىمىزدەگى ق ۇ ب- نىڭ بارلىق فيليالىندا، قازپوشتادا، ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردە جانە قازاقستانداعى بەيرەزيدەنت بانكتەردىڭ فيليالدارىندا شەكتەۋسىز ايىرباستالادى جانە اۋىستىرىلادى. زاڭدى تولەم قۇرالىنا جاتاتىن بانكنوتتار مەن مونەتالاردى قابىلداۋدان باس تارتۋ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە سايكەس اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق بولىپ سانالاتىنىن ەسكە سالامىز، - دەپ تۇيىندەدى بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇدان بۇرىن ۇلتتىق بانك «ساق ءستيلى» جاڭا سەرياسىنان نومينالى 10000 تەڭگەلىك بانكنوتالاردى اينالىمعا شىعاراتىنىن جازعانبىز.