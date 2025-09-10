07:37, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
سان ءتىلدى مەڭگەرىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن
استانا. قازاقپارات - يۆەريادا تۋعان، ءتۇبى ليۆاننان شىققان پوليگلوت زياد فازاح الەم بويىنشا ەڭ كوپ ءتىل بىلەتىن ادام رەتىندە تانىلعان. ول 58-59 تىلدە ەركىن سويلەي الاتىنىن مالىمدەگەن.
بۇل كورسەتكىشى ءۇشىن 1998 -جىلعى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن. ول اراب، قىتاي، جاپون، گرەك، فين، تاي، ورىس، تاعى دا باسقا كوپتەگەن ءتىلدى مەڭگەرگەن. ءبىر ادامنىڭ مۇنشاما ءتىل ءبىلۋى شىنىندا تاڭعالارلىق قۇبىلىس. ەڭ قىزىعى، بۇل رەكوردتى ودان كەيىن ەشكىم جاڭارتپاعان. سونداي-اق گيننەسس ساراپشىلارى ادامنىڭ كوپ ءتىل ءبىلۋ دەڭگەيىن ءدال باعالاۋ قيىن بولعاندىقتان، باسقا پوليگلوتتاردى قابىلداۋدان باس تارتقان.