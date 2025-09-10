ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:37, 10 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    سان ءتىلدى مەڭگەرىپ، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن

    استانا. قازاقپارات - يۆەريادا تۋعان، ءتۇبى ليۆاننان شىققان پوليگلوت زياد فازاح الەم بويىنشا ەڭ كوپ ءتىل بىلەتىن ادام رەتىندە تانىلعان. ول 58-59 تىلدە ەركىن سويلەي الاتىنىن مالىمدەگەن.

    Зиад Фазах
    Фото: peoples.ru

    بۇل كورسەتكىشى ءۇشىن 1998 -جىلعى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن. ول اراب، قىتاي، جاپون، گرەك، فين، تاي، ورىس، تاعى دا باسقا كوپتەگەن ءتىلدى مەڭگەرگەن. ءبىر ادامنىڭ مۇنشاما ءتىل ءبىلۋى شىنىندا تاڭعالارلىق قۇبىلىس. ەڭ قىزىعى، بۇل رەكوردتى ودان كەيىن ەشكىم جاڭارتپاعان. سونداي-اق گيننەسس ساراپشىلارى ادامنىڭ كوپ ءتىل ءبىلۋ دەڭگەيىن ءدال باعالاۋ قيىن بولعاندىقتان، باسقا پوليگلوتتاردى قابىلداۋدان باس تارتقان. 

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار