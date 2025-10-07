09:40, 07 - قازان 2025 | GMT +5
تانىمال كومپانيا وي وقيتىن قۇلاققاپ جاساپ شىعارماق
Samsung ويدى وقۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا قۇلاققاپ جاساپ جاتىر. ول ءسىزدىڭ مي بەلسەندىلىگىن قۇلاق اينالاسىنداعى داتچيكتەر ارقىلى وقيدى. قۇلاققاپتار %92,86 دالدىكپەن قانداي ۆيدەولار، مۋزىكا نەمەسە تاعامدار سىزگە ۇنايتىنىن بولجاي الادى.
كومپانيا قۇلاققاپتاردى باستاپقىدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا قولدانۋدى كوزدەيدى، مىسالى، ستۋدەنتتىڭ نازارىن ۇستاپ تۇراتىن ماتەريالداردى تاڭداۋ ءۇشىن.
الايدا باستى ماقسات - جارناما سالاسىندا رەۆوليۋتسيا جاساۋ.
بۇل قۇرىلعىنىڭ جۇمىس پرينتسيپى - مي تولقىندارىن تالداۋ ارقىلى ادامنىڭ كوڭىل-كۇيىن، شارشاعانىن نەمەسە ءىشى پىسقانىن انىقتاۋ. وسى اقپاراتتى قولدانا وتىرىپ، جۇيە سىزگە ەڭ سايكەس كەلەتىن كونتەنت ۇسىنا الادى.