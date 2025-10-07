ق ز
    تانىمال كومپانيا وي وقيتىن قۇلاققاپ جاساپ شىعارماق

    Samsung ويدى وقۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن جاڭا قۇلاققاپ جاساپ جاتىر. ول ءسىزدىڭ مي بەلسەندىلىگىن قۇلاق اينالاسىنداعى داتچيكتەر ارقىلى وقيدى. قۇلاققاپتار  %92,86 دالدىكپەن قانداي ۆيدەولار، مۋزىكا نەمەسە تاعامدار سىزگە ۇنايتىنىن بولجاي الادى.

    құлаққап
    turkystan.kz

    كومپانيا قۇلاققاپتاردى باستاپقىدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا قولدانۋدى كوزدەيدى، مىسالى، ستۋدەنتتىڭ نازارىن ۇستاپ تۇراتىن ماتەريالداردى تاڭداۋ ءۇشىن.

    الايدا باستى ماقسات - جارناما سالاسىندا رەۆوليۋتسيا جاساۋ.

    بۇل قۇرىلعىنىڭ جۇمىس پرينتسيپى - مي تولقىندارىن تالداۋ ارقىلى ادامنىڭ كوڭىل-كۇيىن، شارشاعانىن نەمەسە ءىشى پىسقانىن انىقتاۋ. وسى اقپاراتتى قولدانا وتىرىپ، جۇيە سىزگە ەڭ سايكەس كەلەتىن كونتەنت ۇسىنا الادى.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
