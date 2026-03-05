Samsung بارلىق زاۋىتىن جاساندى ينتەللەكتتىڭ باسقارۋىنا بەرمەك
استانا. قازاقپارات - Samsung Electronics كومپانياسى 2030 -جىلعا قاراي بارلىق ءوندىرىس وپەراتسياسىن «جاساندى ينتەللەكت فابريكالارىنا» اۋىستىرۋ ستراتەگياسىن جاريالادى. جوسپار بويىنشا، جاساندى ينتەللەكت زاۋىتتاعى بارلىق جۇمىستى، لوگيستيكادان باستاپ، تەحنيكانى جيناۋ، ساپانى باقىلاۋ جانە ءونىمدى جونەلتۋگە دەيىن باسقارادى، دەپ حابارلايدى Samsun-تىڭ رەسمي سايتى.
ترانسفورماتسيانىڭ نەگىزىندە Agentic AI تۇجىرىمداماسى جاتىر، ول العاش رەت Galaxy S26 سەرياسىندا ۇسىنىلعان. بۇل ج ي اگەنتتەرى ءوز بەتىمەن جوسپار جاساپ، تاپسىرمالاردى ورىنداپ، ماقساتقا جەتۋ ءۇشىن پروتسەستەردى وڭتايلاندىرا الادى. زاۋىتتاردا ولار ساپانى باقىلاۋمەن اينالىسىپ، لوگيستيكا مەن ءوندىرىس پروتسەستەرىن ساندىق ەگىزدەر ارقىلى باسقارادى.
سونىمەن قاتار، Samsung گۋمانويد روبوتتار مەن ارنايى روبوتوتەحنيكا ەنگىزەدى. ولار تەحنيكانى جينايدى، جەلىلەردى قىزمەت كورسەتەدى، ماتەريالداردى تاسىمالداۋمەن اينالىسادى جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەدى. قاۋىپتى نەمەسە قول جەتىمسىز ايماقتاردا ساندىق ەگىزدەرمەن ينتەگراتسيالانعان روبوتتار جاعدايدى باقىلاپ، قاۋىپتەردى الدىن الا انىقتايدى.
كومپانيانىڭ ماقساتى تولىق اۆتونومدى وندىرىستەردى قۇرۋ، وندا ج ي ناقتى ۋاقىتتا جۇمىس كونتەكستىن ءتۇسىنىپ، وڭتايلى شەشىمدەر قابىلدايدى، ءوندىرىس تيىمدىلىگىن، ساپاسىن جانە قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرادى.
Samsung Electronics اتقارۋشى ۆيتسە-پرەزيدەنتى كومپانيا ج ي ارقىلى ءوندىرىستى ترانسفورماتسيالاۋدا جەتەكشى بولۋعا تىرىساتىنىن جەتكىزدى.