ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:06, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    سامۇرىق-قازىنا ەلورداداعى 650 دەي قىزمەتكەرىن قىسقارتادى

    استانا. KAZINFORM - سامۇرىق-قازىنا قورى ەلورداداعى 6,5 مىڭ قىزمەتكەرىنىڭ 10 پايىزىن قىسقارتادى. بۇل تۋرالى اتالعان قوردىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ ايتتى.

    Самұрық қазына
    فوتو: 2gis.kz

    - ءبىز اكىمشىلىك-باسقارۋشىلىق قىزمەتكەرلەردى 10 پايىزعا قىسقارتامىز. بارلىق كورپوراتيۆتىك شەشىم قابىلداندى. ەڭبەك زاڭناماسىنا سايكەس جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز جانە ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن بۇل شەشىم تولىق جۇزەگە اسىرىلادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول اقوردادا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، سامۇرىق-قازىنا قورىنىڭ استاناداعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ سانى - 6,5 مىڭ ادام.

    - سوندىقتان ءبىز 650 دەي ادامدى قىسقارتامىز، - دەپ ناقتىلادى نۇرلان جاقىپوۆ.

    ايتا كەتەيىك، «سامۇرىق- قازىناعا» ءۇش قالادا ج ە و سالۋ ماسەلەسىن شەشۋ جۇكتەلگەن ەدى.

     

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار