12:06, 27 - اقپان 2026 | GMT +5
سامۇرىق-قازىنا ەلورداداعى 650 دەي قىزمەتكەرىن قىسقارتادى
استانا. KAZINFORM - سامۇرىق-قازىنا قورى ەلورداداعى 6,5 مىڭ قىزمەتكەرىنىڭ 10 پايىزىن قىسقارتادى. بۇل تۋرالى اتالعان قوردىڭ باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ ايتتى.
- ءبىز اكىمشىلىك-باسقارۋشىلىق قىزمەتكەرلەردى 10 پايىزعا قىسقارتامىز. بارلىق كورپوراتيۆتىك شەشىم قابىلداندى. ەڭبەك زاڭناماسىنا سايكەس جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز جانە ناۋرىز ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن بۇل شەشىم تولىق جۇزەگە اسىرىلادى دەپ ويلايمىن، - دەدى ول اقوردادا.
ونىڭ ايتۋىنشا، سامۇرىق-قازىنا قورىنىڭ استاناداعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ سانى - 6,5 مىڭ ادام.
- سوندىقتان ءبىز 650 دەي ادامدى قىسقارتامىز، - دەپ ناقتىلادى نۇرلان جاقىپوۆ.
ايتا كەتەيىك، «سامۇرىق- قازىناعا» ءۇش قالادا ج ە و سالۋ ماسەلەسىن شەشۋ جۇكتەلگەن ەدى.