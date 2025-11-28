«سامۇرىق-قازىنا» 122 ميلليارد تەڭگەنى ءتيىمسىز جۇمساعان - جوعارى اۋديتورلىق پالاتا
استانا. KAZINFORM - ق ر جوعارى اۋديتورلىق پالاتاسى «سامۇرىق- قازىنا» ا ق مەن ەنشىلەس ۇيىمدارىندا مەملەكەتتىك اكتيۆتەردىڭ پايدالانىلۋ تيىمدىلىگىنە اۋديت جۇرگىزىپ، ستراتەگيالىق باسقارۋ جۇيەسىنىڭ جاعدايىن باعالادى.
تەكسەرۋ قوردىڭ كورپوراتيۆتىك ورتالىق رەتىندەگى قىزمەتىن، سونداي-اق «قازاتومونەركاسىپ»، «Samruk-Kazyna Ondeu» جانە باسقا دا ءبىرقاتار كومپانيانى قامتىدى. بارلىعى 18 زاڭدى تۇلعادا اۋديت جۇرگىزىلىپ، پارلامەنت دەپۋتاتتارى مەن قوعام تاراپىنان تۇسكەن ساۋالدار ەسكەرىلدى.
2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قور كومپانيالار توبىنىڭ كىرىسى 16,5 تريلليون تەڭگەنى، ال شوعىرلاندىرىلعان تازا پايداسى 2,4 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى.
- اۋديت قامتىعان كەزەڭدە حولدينگ مەملەكەتكە 2,37 تريلليون تەڭگە اۋدارعان. ونىڭ 779,9 ميلليارد تەڭگەسى ديۆيدەندتەر تۇرىندە، 1,6 تريلليون تەڭگەسى اكتيۆتەردى باسەكەلەستىك ورتاعا بەرۋ ەسەبىنەن تولەنگەن. بۇعان قوسا قور پرەزيدەنت پەن ۇكىمەت تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ءۇشىن قوسىمشا 673 ميلليارد تەڭگە باعىتتاعان.
تەكسەرۋ بارىسىندا ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ مەن باسقارۋدا ەلەۋلى كەمشىلىكتەر انىقتالدى.
2018-2021 -جىلدارعا ارنالعان ترانسفورماتسيا باعدارلاماسى كۇتكەن ناتيجەگە تولىق جەتكىزبەگەن: 8 كومپانيانى شەتەلدىك انالوگتار دەڭگەيىنە شىعارۋ ماقساتى ورىندالماعان. باعدارلامادان تۇسكەن ناقتى پايدا 154,5 ميلليارد تەڭگە بولدى، بۇل جوسپارلانعان كورسەتكىشتەن ەكى ەسە تومەن، - دەپ جازدى پالاتادان.
كورپوراتيۆتىك باسقارۋ دەڭگەيىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى دە بايقالعان. ستراتەگيالىق قۇجاتتاردى ساپالى ازىرلەمەۋ، جوسپارلى كورسەتكىشتەردى تومەندەتۋ فاكتىلەرى تىركەلگەن. حولدينگتىڭ دامۋ جوسپارىنىڭ ورىندالۋىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلۋى ءتيىس.
- قور قولداناتىن اقپاراتتىق جۇيەلەر دە جەتكىلىكسىز. 7 جۇيەنىڭ تەك 4 ەۋى قولدانىستا، باسقارۋشىلىق ەسەپ جۇرگىزۋگە ارنالعان SAP BPC جۇيەسى دۇرىس جۇمىس ىستەمەيدى. ءبىرقاتار كومپانيادا قارجىلىق ەسەپ ءالى دە قولمەن جۇرگىزىلەدى.
ىشكى نورماتيۆتىك قۇجاتتاردى جۇيەلەۋ ماسەلەسى دە وزەكتى. قورداعى قۇجاتتاردىڭ شامامەن 15 پايىزى قولدانىلمايدى، قايتا قاراۋدى نەمەسە كۇشىن جويۋدى قاجەت ەتەدى.
«سامۇرىق-قازىنا» ا ق ديرەكتورلار كەڭەسى جانىنداعى 5 كوميتەتتىڭ 3 ەۋى جانە قور باسقارماسى جانىنداعى 7 كوميتەتتىڭ 2 ەۋى سوڭعى كەزەڭدە جۇمىس ىستەمەگەن. بۇل حولدينگتىڭ باسقارۋ قۇرىلىمىنىڭ كۇردەلىلىگىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
حولدينگتىڭ وزىنە قاراستى قۇرىلىمىندا 6 دەڭگەيگە بولىنگەن 326 كومپانيا بار. 2020-2024 -جىلدارى قور توبىندا 23 بەلسەندى ەمەس كومپانيا بولعان، ال 2024 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 41 كومپانيا جۇمىستى شىعىنمەن اياقتاعان. بۇل اكتيۆتەردى وڭتايلاندىرۋ قاجەتتىلىگىن ايقىن كورسەتەدى.
ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى باسقارۋ مەن باقىلاۋدا دا پروبلەمالار انىقتالدى. 2020 -جىلدان 2024 -جىلعى 30-قىركۇيەككە دەيىنگى كەزەڭدە قور كومپانيالارىنىڭ 175 جوباسىنىڭ تەك 49 ى عانا اياقتالعان.
اۋديت قورىتىندىسى بويىنشا:
351,8 ميلليون تەڭگە كولەمىندە قارجىلىق بۇزۋشىلىق،
122,2 ميلليارد تەڭگەگە ءتيىمسىز جوسپارلاۋ جانە قاراجاتتى پايدالانۋ فاكتىلەرى،
119 جۇيەلىك كەمشىلىك تىركەلدى.
ءبىرقاتار ماتەريال اكىمشىلىك ءىس قوزعاۋ ءۇشىن جولداندى، ال كەيبىر بۇزۋشىلىقتار بويىنشا ماتەريالدار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، «سامۇرىق- قازىنا» ق ت ج اكتسيالارىنىڭ قوسارلانعان ليستينگىنە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.