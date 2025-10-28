سام سۋڭ ەسىمدى Apple كومپانياسىنىڭ قىزمەتكەرى اتىن وزگەرتۋگە ءماجبۇر بولعان
كانادادا Apple-دىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى سام سۋڭ ەسىمدى ازامات ەرەكشە جاعدايعا بايلانىستى اتى-ءجونىن وزگەرتكەن. ول ۆانكۋۆەردەگى Apple Store دۇكەنىندە جۇمىس ىستەگەن كەزدە، ونىڭ ۆيزيتكاسىندا «Sam Sung - Apple» دەگەن جازۋ تۇرعان. بۇل كۇلكىلى سايكەستىك جەلىدە تەز تاراپ، ونى «ەپلدىڭ سامسۋڭى» دەپ اتاپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە ازىلگە اينالدىرعان، دەپ حابارلايدى تۇركستان Business insider-گە سىلتەمە جاساپ.
كوپشىلىكتىڭ نازارىن اۋدارعان سام ءبىراز ۋاقىت بويى بۇل جايدى ازىلمەن قابىلداپ، ءتىپتى ۆيزيتكالارىنىڭ ءبىرىن قايىرىمدىلىق اۋكسيونىنا قويعان. ءبىراق ۋاقىت وتە كەلە ونىڭ ەسىمى برەندتەر اراسىنداعى باسەكەنىڭ نىشانىنا اينالىپ، ءوزىن جايسىز سەزىنە باستاعان.
12 جىلدان سوڭ ول جۋرناليستەرگە بەرگەن سۇحباتىندا شىن مانىندە اتى-ءجونىن وزگەرتكەنىن مويىندادى. ەندى ونىڭ تەگى - سترۋان.
«ەگەر مەنى Apple كومپانياسىنان جۇمىستان شىعارعان بولسا، بۇل ودان دا ۇلكەن شۋ بولار ەدى» ، دەپ ەسكە الادى ول.
قازىر سام سترۋان تەحنولوگيالىق سالادا جۇمىسىن جالعاستىرىپ ءجۇر جانە ءوزىنىڭ اتىمەن بولعان بۇل وقيعانى ومىرىندەگى ەرەكشە ەستەلىك دەپ ەسەپتەيدى.