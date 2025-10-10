سالىقتان 293 ميلليون تەڭگە جالتارعان كۇدىكتى ب ا ءا-دەن ەلگە جەتكىزىلدى
استانا. KAZINFORM - سالىق تولەۋدەن جالتارعان كۇدىكتى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن قازاقستانعا ەكستراديتسيالاندى، دەپ حابارلايدى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باس پروكۋراتۋرا مەن قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندەگى قازاقستان ەلشىلىگىنىڭ قولداۋىمەن سالىق تولەۋدەن جالتارعانى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتۋ ماقساتىندا قازاقستان ازاماتى ەلگە جەتكىزىلدى. 2018-2020 -جىلدار ارالىعىندا ول كوممەرتسيالىق كاسىپورىن ديرەكتورى بولا تۇرا، كورپوراتيۆتىك تابىس جانە قوسىلعان قۇن سالىعىن تولەۋدەن جالتارىپ، مەملەكەتكە 293 ميلليون تەڭگەدەن استام زالال كەلتىرگەن.
- قىلمىستى جاساعاننان كەيىن كۇدىكتى جاسىرىنىپ، ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بويى حالىقارالىق ىزدەستىرىلۋدە بولدى. بيىل قىركۇيەك ايىندا ول بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى اۋماعىندا ۇستالىپ، قازاقستان باس پروكۋراتۋراسىنىڭ سۇراۋ سالۋى بويىنشا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا بەرىلدى. قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتى تەرگەۋ يزولياتورىنا قاماۋعا الىندى. جاسالعان قىلمىستارى ءۇشىن وعان مۇلكى تاركىلەنە وتىرىپ، بەس جىلدان سەگىز جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۇرىندەگى جازا قاراستىرىلعان، - دەدى باس پروكۋراتۋرانىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جانپەيىسوۆ.
ەسكە سالايىق، اعىمداعى جىلى بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنەن 9 ىزدەستىرىلىپ جۇرگەن تۇلعا ەكستراديتسيالاندى.