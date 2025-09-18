سالىق ورگاندارى جاساندى ينتەللەكتىنى قولداناتىن بولادى
استانا. KAZINFORM - جىل سوڭىنا دەيىن سالىقتىق بەرەشەكتى اكىمشىلەندىرۋگە قاتىستى قوسىمشا وزگەرىستەر مەن جاڭا باستامالار كۇتىلەدى. بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى اۋديت دەپارتامەنتىنىڭ بەرەشەكپەن جۇمىس باسقارماسىنىڭ باسشىسى ارىن قايسار تىكەلەي ەفير بارىسىندا مالىمدەدى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا سالىق ورگاندارى جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوسىپ جاتىر. بۇل جاڭاشىلدىق سالىق تولەۋشىلەردىڭ مۇلكىن تۇگەندەۋ جانە باعالاۋ ءراسىمىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اۋماقتىق ورگاندارداعى ارىپتەستەرىمىز مۇلىككە تۇگەندەۋ اكتىسىن تولتىرۋ كەزىندە ءبىرقاتار قيىندىققا تاپ بولادى. ونىڭ ىشىندە - مۇلىكتىڭ بالانستىق قۇنىن ءدال سول ساتتە انىقتاي الماۋ. بۇل پروتسەسس ادەتتە ءبىر ايدان استام ۋاقىتتى الادى. سەبەبى ءبىز «پروبلەمالىق كرەديتتەر قورى» ارقىلى تاۋەلسىز باعالاۋشىلاردى تارتامىز. ودان كەيىن ەسەپ كوميسسيا ارقىلى بەرىلەدى. بۇل ۇزاق ءارى كۇردەلى تىزبەك، - دەدى ارىن قايسار.
جاڭا جوبا بۇل پروتسەستى تۇبەگەيلى وزگەرتۋگە باعىتتالعان.
- جاڭا جۇيە بويىنشا سالىق ينسپەكتورىندا ارنايى ءموبيلدى قوسىمشا بولادى. سول قوسىمشانىڭ كومەگىمەن ينسپەكتور مۇلىكتى فوتوعا تۇسىرەدى، ال جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە باعدارلاما اۆتوماتتى تۇردە باعالاۋ ەسەبىن دايىندايدى. بۇل بار بولعانى 20 مينۋتتان 3 ساعاتقا دەيىن ۋاقىت الادى. ءبىز بۇل پيلوتتىق جوبانى سىناقتان وتكىزدىك، ناتيجەسىندە ءبىر ايلىق جۇمىستى بىرنەشە ساعاتتا ورىنداۋعا بولاتىنى دالەلدەندى، - دەپ ءتۇسىندىردى سپيكەر.
قازىرگى ۋاقىتتا جوبا قارجى مينيسترلىگىندە قارالىپ جاتىر. ەگەر قولداۋ تاپسا، ادىلەت مينيسترلىگىنەن تىركەۋدەن وتكىزىپ، تاجىريبەگە رەسمي تۇردە ەنگىزىلمەك.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلاتىنىن جازعانبىز.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىلعى پرەزيدەنت جولداۋىنىڭ بىرىكتىرۋشى يدەياسى - سيفرلاندىرۋدى كەڭ كولەمدە دامىتۋ جانە جاساندى ينتەللەكتىنى جاپپاي ەنگىزۋ.