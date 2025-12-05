سالىق تولەمەگەندەردىڭ شوتى قانداي جاعدايدا بۇعاتتالادى
استانا. قازاقپارات - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، سالىق قارىزىن وندىرۋدە ەندى ديففەرەنتسيالدى ءتاسىل قولدانىلادى.
ونىڭ ىشىندە سالىق بەرەشەگىنە بايلانىستى شەكتى مولشەرلەر قايتا قارالىپ، ايتارلىقتاي وسىرىلگەن.
ۆيتسە-ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، سالىق قارىزىن ءوندىرىپ الۋ شەگى بۇرىنعى 6 ا ە ك- تەن 20 ا ە ك- كە دەيىن (25950 تەڭگەدەن 86500 تەڭگەگە دەيىن)، ال الەۋمەتتىك اۋدارىمدار بويىنشا بەرەشەك شەگى 1 تەڭگەدەن 6 ا ە ك- كە دەيىن كوتەرىلدى.
ەندى 20 ا ە ك- كە دەيىنگى قارىزعا تەك قانا سالىق بەرەشەگىنىڭ پايدا بولعانى تۋرالى حابارلاما جىبەرىلەدى. 20 دان 45 ا ە ك- كە دەيىنگى (86500 تەڭگەدەن 194625 تەڭگەگە دەيىن) قارىز بويىنشا سالىق تولەۋشىگە رەسمي ەسكەرتۋ جولدانادى، ال قارىز وتەلمەسە، ونىڭ شىعىس وپەراتسيالارى توقتاتىلادى. ەگەر بەرەشەك كولەمى 45 ا ە ك- تەن اسسا (194625 تەڭگەدەن اسسا)، مۇلىكتى تىزىمدەۋ جانە ونى وتكىزۋ ءتارتىبى قولدانىلادى، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ س ت س ك- دە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
سونىمەن قاتار مەملەكەت سالىق بەرەشەگىن وتەۋ بويىنشا جاڭا جەڭىلدىك تەتىگىن ەنگىزەدى. 6 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى سالىق قارىزىنا كەپىلسىز مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرۋ نەمەسە ءبولىپ تولەۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، جاڭا سالىق كودەكسى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. سونداي-اق 1-قاڭتاردان باستاپ 1 ا ە ك 4325 تەڭگە بولادى.