    20:57, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    سالىق تولەمەگەندەردىڭ شوتى قانداي جاعدايدا بۇعاتتالادى

    استانا. قازاقپارات - قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، سالىق قارىزىن وندىرۋدە ەندى ديففەرەنتسيالدى ءتاسىل قولدانىلادى.

    салық
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    ونىڭ ىشىندە سالىق بەرەشەگىنە بايلانىستى شەكتى مولشەرلەر قايتا قارالىپ، ايتارلىقتاي وسىرىلگەن.

    ۆيتسە-ءمينيستردىڭ مالىمەتىنشە، سالىق قارىزىن ءوندىرىپ الۋ شەگى بۇرىنعى 6 ا ە ك- تەن 20 ا ە ك- كە دەيىن (25950 تەڭگەدەن 86500 تەڭگەگە دەيىن)، ال الەۋمەتتىك اۋدارىمدار بويىنشا بەرەشەك شەگى 1 تەڭگەدەن 6 ا ە ك- كە دەيىن كوتەرىلدى.

    ەندى 20 ا ە ك- كە دەيىنگى قارىزعا تەك قانا سالىق بەرەشەگىنىڭ پايدا بولعانى تۋرالى حابارلاما جىبەرىلەدى. 20 دان 45 ا ە ك- كە دەيىنگى (86500 تەڭگەدەن 194625 تەڭگەگە دەيىن) قارىز بويىنشا سالىق تولەۋشىگە رەسمي ەسكەرتۋ جولدانادى، ال قارىز وتەلمەسە، ونىڭ شىعىس وپەراتسيالارى توقتاتىلادى. ەگەر بەرەشەك كولەمى 45 ا ە ك- تەن اسسا (194625 تەڭگەدەن اسسا)، مۇلىكتى تىزىمدەۋ جانە ونى وتكىزۋ ءتارتىبى قولدانىلادى، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ س ت س ك- دە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.

    سونىمەن قاتار مەملەكەت سالىق بەرەشەگىن وتەۋ بويىنشا جاڭا جەڭىلدىك تەتىگىن ەنگىزەدى. 6 ميلليون تەڭگەگە دەيىنگى سالىق قارىزىنا كەپىلسىز مەرزىمىن كەيىنگە قالدىرۋ نەمەسە ءبولىپ تولەۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، جاڭا سالىق كودەكسى 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ كۇشىنە ەنەدى. سونداي-اق 1-قاڭتاردان باستاپ 1 ا ە ك 4325 تەڭگە بولادى.

