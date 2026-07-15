دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تۇرعىنداردى ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى اپتاپ ىستىقتا كۇن ءوتۋدىڭ ادام ومىرىنە قاۋىپ توندىرەتىنىن ەسكەرتىپ، تۇرعىنداردى ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، كۇن ءوتۋ - اعزانىڭ قاتتى قىزىپ كەتۋى سالدارىنان دەنە تەمپەراتۋراسىن قالىپتى دەڭگەيدە ۇستاپ تۇرۋ قابىلەتى بۇزىلاتىن قاۋىپتى جاعداي.
- ۋاقتىلى مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلمەسە، كۇن ءوتۋ ميدىڭ، جۇرەكتىڭ، بۇيرەكتىڭ جانە باسقا دا ومىرلىك ماڭىزدى اعزالاردىڭ زاقىمدالۋىنا، ال اۋىر جاعدايدا ولىمگە اكەلۋى مۇمكىن،- دەپ ەسكەرتتى مينيسترلىك.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، كۇن ءوتۋدىڭ نەگىزگى بەلگىلەرىنە دەنە قىزۋىنىڭ كوتەرىلۋى، قاتتى السىزدىك، باس اۋرۋى، باس اينالۋ، جۇرەك اينۋ، سانانىڭ شاتاسۋى نەمەسە ەستەن تانۋ جاتادى.
- ەگەر مۇنداي بەلگىلەر بايقالسا، دەرەۋ جەدەل جاردەم شاقىرىپ، زارداپ شەككەن ادامدى سالقىن جەرگە شىعارىپ، دەنەسىن سالقىنداتۋدى باستاۋ قاجەت،-دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىك كۇننىڭ ەڭ ىستىق ۋاقىتىندا ۇزاق ۋاقىت دالادا بولماۋعا، جەتكىلىكتى مولشەردە سۋ ىشۋگە، جەڭىل ءارى اشىق ءتۇستى كيىم كيۋگە جانە باس كيىم تاعۋعا كەڭەس بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، شىمكەنت پەن تۇركىستاندا اپتاپ ىستىق جالعاساتىنى حابارلاندى.