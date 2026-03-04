ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:10, 04 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    سالىق كودەكسىنە تاعى دا وزگەرىستەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جاڭا سالىق كودەكسىنە تۇزەتۋلەر ەنگىزىلۋى مۇمكىن. بۇل اقپاراتتى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين راستادى.

    Мәжіліс Салық кодексін қабылдады
    Фото: kursiv.media

    ۆيتسە-پرەمەر بارلىق ۇسىنىس قارالىپ جاتقانىن، تۇزەتۋلەر جىل سوڭىنا قاراي قابىلدانۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.

    «بەلگىلى ءبىر ماسەلەلەر بويىنشا قاراۋ جانە جاۋاپ بەرۋ مەرزىمىن بەلگىلەدىك: 3، 5، 10 كۇن. وسى ۋاقىت ىشىندە جاۋاپ بەرە الماساق، بۇل ماسەلە - جۇيەلى سيپاتقا يە دەگەن ءسوز. ول سالىق كودەكسىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى جۇمىس توبىندا تالقىلاناتىن سۇراقتار قورجىنىنا تۇسەدى. بۇل - جىل سايىن وتىرىس وتكىزەتىن جۇمىس توبى. وزگەرىستەردى بيىل جىل سوڭىندا كورەتىن شىعارمىز. ولار كەلەسى جىلى كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن. كەيبىر تۇستا بيۋجەت پەن سالىق كودەكستەرى اراسىندا سايكەسسىزدىكتەر بولدى»، - دەدى سەرىك جۇمانعارين ماجىلىستەگى بريفينگ بارىسىندا.

    ونىڭ ايتۋىنشا، قانداي دا ءبىر تۇزەتۋلەر ەنگىزىلسە، ولار 1-قاڭتاردان باستاپ ەنگىزىلەدى.

    «قازىر قوعامدى دۇرلىكتىرىپ، ءبىر-ەكى تۇزەتۋدى اتاعىم كەلمەيدى. ءبىراق قاجەت بولسا، دۇيسەنبىدە جاريالاۋعا دايىنمىن»، - دەدى ول.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ۇكىمەت پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس سالىق كودەكسى بويىنشا جۇرتشىلىق پەن بيزنەس تاراپىنان تۇسەتىن ۇسىنىستاردى جيناقتاپ، مۇقيات تالداۋ جۇرگىزەتىنى حابارلاندى.

    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
