سالىق جۇيەسىندەگى 14 اقپاراتتىق پلاتفورما 5 نەگىزگى جۇيەگە بىرىكتىرىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەلەرى 14 تەن 5 نەگىزگى پلاتفورماعا دەيىن ىقشامدالدى.
بۇل تۋرالى قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى اسەت تۇرىسوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭارتىلعان تسيفرلىق ارحيتەكتۋرا بەس نەگىزگى جۇيەدەن تۇرادى. ولار - سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى، ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرالار جۇيەسى، Smart Data Finance، تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جۇيەسى جانە «كەدەن» جۇيەسى.
- سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدىڭ ينتەگراتسيالانعان اقپاراتتىق جۇيەسى بۇرىن قولدانىستا بولعان جەتى جۇيەنى بىرىكتىردى. بۇل سالىق تولەۋشىلەرمەن جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىردى. قازىر جۇيە ارقىلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە بانكتەرمەن 75 ينتەگراتسيا ىسكە قوسىلدى. سونىڭ ناتيجەسىندە جاڭا سالىق تولەۋشى كابينەتىندە بۋحگالتەرلەر، ەكونوميستەر مەن زاڭدى تۇلعالار جۇمىس ىستەپ وتىر، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، Smart Data Finance قارجى مينيسترلىگىنىڭ نەگىزگى سيفرلىق پلاتفورمالارىنىڭ بىرىنە اينالدى. جۇيە بۇرىنعى ەكى پلاتفورمانىڭ ورنىنا ەنگىزىلىپ، مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ 74 دەرەككوزىنەن جينالاتىن اۋقىمدى دەرەكتەر نەگىزىندە ءاربىر سالىق تولەۋشىگە قاتىستى سيفرلىق دوسە قالىپتاستىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇل دەرەكتەر سالىق ەسەپتىلىگىن تولتىرۋ كەزىندە قاجەتتى اقپاراتتى اۆتوماتتى تۇردە ۇسىنۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازىر مالىمەتتەر ءبىرىڭعاي دەرەكتەر قويماسىنا جيناقتالىپ جاتىر، - دەدى اسەت تۇرىسوۆ.
مينيسترلىك الداعى ۋاقىتتا پرواكتيۆتى دەكلاراتسيالاۋ مودەلىنە كوشۋدى جوسپارلاپ وتىر. سونىمەن قاتار ازاماتتار مەن بيزنەسكە ومىرلىك تسيكلدىڭ بارلىق كەزەڭىندە قىزمەت كورسەتەتىن سەرۆيستىك ءتاسىل ەنگىزىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قارجى مينيسترلىگى بىلتىر سالىق بويىنشا جوسپار نەگە ورىندالماعانىن تۇسىندىرگەن ەدى.